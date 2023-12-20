Сегодня, 20 декабря, была объявлена сумма призовых на чемпионате России по фигурному катанию, который пройдет с 21 по 24 декабря в челябинской арене «Трактор». Победители турнира получат по 2,5 миллиона рублей, серебряные и бронзовые призеры — по 1,5 и 1 миллиону рублей соответственно. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган на пресс‑конференции, посвященной открытию турнира.
«Как вы знаете, мы сохранили в полном объеме призовые для всех спортсменов, чтобы у них была достаточная мотивация. За первое место чемпионы страны получат 2,5 миллиона рублей, за второе — 1,5 миллиона и за третье место — 1 миллион. Это достаточно большие призовые. Суммарно по сезону мы сохранили их в полном объеме», — рассказал Александр Коган.
Соревнования сильнейших фигуристов страны примет челябинская арена «Трактор». В рамках турнира 21–24 декабря пройдут состязания в одиночных катаниях мужчин и женщин, танцах на льду и в парном катании. Свои программы представят ведущие спортсмены сборной России. Турнир пройдет при поддержке губернатора Челябинской области.
Добавим, что ранее мастера из Златоуста презентовали медали, которые достанутся победителям и призерам чемпионата России по фигурному катанию. Центральный элемент медали, на котором изображен логотип турнира, выполнен в виде отдельной детали, которая может вращаться вокруг своей оси.
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