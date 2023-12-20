2,5 миллиона рублей получат победители чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске

Серебряным и бронзовым призерам полагаются 1,5 и 1 миллион рублей соответственно

«Как вы знаете, мы сохранили в полном объеме призовые для всех спортсменов, чтобы у них была достаточная мотивация. За первое место чемпионы страны получат 2,5 миллиона рублей, за второе — 1,5 миллиона и за третье место — 1 миллион. Это достаточно большие призовые. Суммарно по сезону мы сохранили их в полном объеме»,

— рассказал Александр Коган.