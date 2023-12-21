К чемпионату по фигурному катанию в Челябинске выпустили открытки и почтовый штемпель

Южный Урал принимает спортсменов со всей страны

Сегодня, 21 декабря, в Челябинске стартует чемпионат России по фигурному катанию. Чтобы участники спортивного праздника могли отправить домой оригинальный привет, организаторы состязания выпустили набор фирменных открыток, а «Почта России» — штемпель спецгашения марок, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Подготовлено четыре вида открыток. На одной из них изображены талисманы соревнований — пингвины Слава и Акси. На других — фигуристы на фоне узнаваемых локаций: площади Революции, набережной реки Миасс и арены «Трактор».

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной почтовой службы, на соревнованиях будет работать пункт «Почты России», где спортсмены и болельщики смогут оформить открытки и погасить марки специальным штемпелем. После чемпионата штепмель будет доступен клиентам отделения почты по адресу ул. Чичерина, д. 38 Б.