Алексей Текслер продемонстрировал свою физическую подготовку в спортивной школе сына

Глава региона принял участие в семейных соревнованиях.

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Новогодние «Веселые старты» дали возможность провести время весело и с пользой детям и их родителям. Алексей Текслер с энтузиазмом поддержал учеников в спортивных играх.

«Участие родителей, командный дух и предновогодняя атмосфера — здорово, когда мы так проводим время с семьей», — написал глава региона на своей странице в социальной сети.

Запись собрала немало положительных комментариев.

«Молодец! У настоящего папы, даже, если он очень занятой человек, всегда должно на ребёнка время свободное найтись», — отметила Галия Смирнова.

«Нам бы такого папу! Класс!», — в восторге Нина Игнатьева.

Челябинцы уверены, что такой пример окажет положительное влияние на подрастающее поколение.