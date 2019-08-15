В Челябинске проходит тренировочный сбор по каратэ

Впервые в столицу Южного Урала приехала сборная Узбекистана.

В Челябинске проходит международный тренировочный сбор по каратэ. Мероприятие будет идти десять дней. В зале работают три десятка спортсменов из Челябинска, Красноярска, Московской области и Узбекистана. Иностранные тренеры привезли на Южный Урал первых номеров национальной сборной.

Тренировки начинаются с общей разминки для всех групп мышц. Она включает в себя растяжку, бег и отработку технических движений. Далее по расписанию идут спарринги.

Сборная Узбекистана впервые привезла своих спортсменов в столицу Южного Урала на тренировочные сборы.

«Мы выбрали Челябинск, потому что здесь европейские спортсмены. Мы тренируемся, в основном, с азиатами, поэтому это для нас важный опыт. В нашей команде 10 человек — 4 парня и 6 девушек. Есть олимпийские чемпионы, призеры соревнований. Много спаррингов, отрабатываем технику и тактику», — рассказал Октам Бекпулатов, главный тренер сборной Узбекистана по каратэ.

По словам руководителя сбора Андрея Савченко, его целью является работа с прямыми конкурентами, соперниками и обмен опытом с иностранными коллегами.

«Мы учимся друг у друга. Готовимся к премьер-лиге, которая будет в начале сентября в Токио. Для нас эти сборы — обмен опытом, работа с прямыми конкурентами. Подсматриваем у них технику, удары», — поделился Андрей Савченко, старший тренер сборной России по каратэ.

Челябинский спортсмен Евгений Плахутин — самый титулованный в российской сборной. Он претендует на участие в Олимпийских играх.

«Первые дни тренировок были тяжелыми, но втягиваемся. Тренироваться с прямыми конкурентами очень здорово. Отношения выясняем только на татами, а так у нас дружеские отношения. Важно проводить не больше спаррингов, а набрать нужную форму. Все под контролем», — отметил Плахутин.

А подмосковная спортсменка Иванна Зайцева, несколько лет выступавшая за Челябинск, надеется, что сбор в родных стенах ей поможет.

«Когда приезжаю сюда, то чувствую себя, как дома. Всю студенческую жизнь я провела в Челябинске, самые лучшие результаты у меня были здесь. В этом городе хочется выигрывать. Надеюсь, это очень мне поможет в завоевании медалей», — рассказала Зайцева.

Отметим, что по завершению тренировочных сборов в Челябинске члены российской команды отправятся на сбор в Кисловодск, а юниоры поспорят за медали первенства страны в Калининграде.