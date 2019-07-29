Наталья Котова на аппаратном совещании наградила спортсменов

В ходе встречи поднимались вопросы о подготовке города к крупным мероприятиям.

Сегодня, 29 июля, врип главы Челябинска Наталья Котова провела расширенное аппаратное совещание.

Встреча нетрадиционно началась с награждения. В течение года среди предприятий города проходила спартакиада из 11 видов спорта. Победителем оказался Челябинский металлургический комбинат. Также кубками наградили районы, команды которых участвовали в недавних соревнованиях комплекса ГТО. Здесь первое место занял Курчатовский район.

После спортивных наград совещание вернулось в более официальное русло. Одной из тем совещания стало обсуждение предстоящих выборов 8 сентября. Выборы губернатора будут проходить по всей области, порог явки избирателей не будет установлен, а для признания выборов состоявшимися хотя бы одному кандидату необходимо набрать 50 процентов голосов. Агитационный период начнется с 10 августа 2019 года. Регистрация депутатов для участия в выборах продлится до 5 августа. Все избирательные участки будут оснащены видеонаблюдением для предотвращения нарушений.

Следующим вопросом стало обсуждение мероприятий, посвященных к 75-летней годовщине празднования Дня Победы. Были приняты решения об оказании различной социальной и денежной помощи ветеранам, блокадникам и инвалидам. Также будет проведен торжественный прием ветеранов с главой региона. Кроме того, Наталья Котова поручила восстановить военные памятники, которые нуждаются в реконструкции.