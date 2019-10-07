Открытое первенство по каратэ среди детей состоялось в Челябинске

Турнир был посвящен памяти Вячеслава Середкина.

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Большое количество школ каратэ из Челябинской, Тюменской, Курганской областей, а также из Башкортостана приняли участие в традиционном турнире, посвященному Вячеславу Середкину. В соревнованиях участвовали около 350 детей.

Они бодро и стойко сражались в олимпийской версии каратэ. Турнир делился на три возрастные группы: 8-9, 10-11 и 11-12 лет. И среди этих детей уже выявляются потенциальные «звездочки» в этом виде спорта, которые в скором времени смогут защищать честь своего региона и всей России на Олимпийских играх.

Сам турнир посвящен памяти депутата заксобрания Вячеслава Середкина, который внес неоценимый вклад в развитие спорта в Челябинской области, в том числе и каратэ. Он помогал открывать клубы для занятий этим видом спорта, а также не забывал и о самих спортсменах, которые до сих пор с теплотой вспоминают Вячеслава Середкина.

«Мы наблюдаем на этом турнире представителей олимпийского каратэ всех школ Челябинской области, а также близлежащих регионов. Мы каждый год проводим данный турнир. И каратэ является одним из самых массовых видов спорта», — поделился Олег Рогонов, заслуженный тренер России по каратэ, организатор соревнований.

В ходе соревнований неоднократно отмечалось, что данный турнир объединил очень много спортивных школ.

«Данный турнир объединил очень много людей. Еще совсем недавно были разногласия внутри самой федерации каратэ, но всё разрешилось и абсолютно все готовы сплачиваться и работать на результат», — рассказал Евгений Шестаков, начальник управления спорта министерства физической культуры и спорта Челябинской области.

Также было отмечено, что с этими соревнованиями закладывается хорошая традиция для будущего развития каратэ на территории Челябинской области.