Спортсменка из Челябинска завоевала «серебро» на международном боксерском турнире

Соревнования проходили в Бурятии.

Челябинка Александра Кулешова завоевала серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях по боксу «Байкал-2019» , которые проходят в Улан-Удэ . 50-е по счету состязания были посвящены памяти чемпиона Олимпиады 1956 Владимира Сафронова и серебряного призера игр 1964 года Виликтона Бранникова.



Александра Кулешова провела на турнире три поединка, уверенно победив в первых двух. Однако в финале с Анной Аэдма из Новосибирска челябинка уступила, поскольку после первого раунда ее секундант, тренер сборной области по боксу Виталий Хоминец, отказался от продолжения боя.



Саша в полуфинале травмировала палец на левой руке. Мы договорились с ней, что она выйдет на финальный бой с девушкой из Новосибирской области, которую ранее выигрывала, попробует поработать, но если ощущения будут болезненные, то мы снимемся. Раунд провела нормально, однако дальше решили не рисковать здоровьем спортсменки. Тем более, что задачу выполнили — встретились с хорошими соперницами, в том числе — иностранной, продышались, выполнили определенные схемы и наработки. — рассказал сайту «Первый областной» старший тренер женской сборной Челябинской области по боксу Виталий Хоминец.

Отметим, что в турнире приняли участие 110 спортсменов из Забайкальского края, Бурятии и Хакасии, Иркутской, Омской, Новосибирской, Челябинской областей и других регионов страны, а также Казахстана, Монголии и Южной Кореи. Они разыграли медали в пяти олимпийских категориях у женщин и в 10-ти весах у мужчин.

