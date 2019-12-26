В Челябинске проходит Первенство региона по женскому боксу

В соревнованиях приняли участие 86 спортсменок.

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С 25 по 27 декабря в челябинском Центре бокса спортивной школы олимпийского резерва «Алмаз» проходит Первенство Челябинской области по женскому боксу. Всего в столицу Южного Урала приехали 86 участниц из всех муниципалитетов региона.

В состязаниях выступают спортсменки старше 18-ти лет, юниорки 17-18 лет, девушки 15-16 лет и девочки 13-14 лет. По итогам будет сформирована сборная региона для участия в чемпионате и первенстве Уральского федерального округа, которые состоятся в конце января 2020 года в Новом Уренгое.

Мастер спорта Елизавета Карташкова в этом году добилась большого успеха. Она стала бронзовым призером чемпионата России в Кемерово. В очередных состязаниях помогает своему тренеру и готовится к новым стартам. Говорит, что из-за сборов и соревнований еще не пришло новогоднее настроение.

«Буквально сегодня прилетели из Москвы. Там были тренировочные сборы в составе сборной России. И 10-го января мы улетаем в Кисловодск готовиться к чемпионату Урала», — поделилась плотным графиком бронзовый призер чемпионата России по боксу, мастер спорта России Елизавета Карташкова.

Сегодня в Центре бокса «Алмаз» состоялись полуфинальные бои. А финалы состоятся в пятницу, 27-го декабря. Тогда мы и узнаем имена лучших спортсменок Южного Урала.