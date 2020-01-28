Челябинский боксёр одержал третью победу на профессиональном ринге

Соревнования проходили в Екатеринбурге.

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В Екатеринбурге 24 января состоялся 34-й турнир по профессиональному боксу RCC Boxing Promotions. В нём участвовали 22 спортсмена из разных стран мира. В том числе и 26-летний южноуралец Дмитрий Юн, который выступал в весовой категории до 61,2 килограммов.

Он вышел на ринг против опытного украинца Артёма Айвазиди, который был старше на 12 лет и проводил свой 29-й поединок (12 побед, 16 поражений). Дмитрий Юн доминировал все шесть раундов, не оставив своему сопернику ни единого шанса на успех.

«Тренер после каждого раунда давал мне задание, чтобы я увеличивал темп боя, больше выбрасывал ударов, не заряжался на один нокаутирующий удар, а просто боксировал, как я умею это делать, показал красивый, техничный бокс», — поделился Дмитрий Юн.

Отметим, что первые два профессиональных боя Дмитрий Юн провёл в США. Он тренируется в одном зале со своим знаменитым земляком, бывшим чемпионом мира по версии WBO Сергеем Ковалевым.

Дмитрий Юн является мастером спорта России, четырехкратным победителем первенств страны среди юношей и юниоров, победителем летней Спартакиады учащихся России, Кубка страны, медалистом первенства Европы, серебряным призёром чемпионата мира среди студентов. Также он дважды признавался лучшим молодым боксёром России.