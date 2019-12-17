Челябинец стал победителем молодежного первенства России по боксу

Соревнования прошли в Нальчике.

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С 10 по 15 декабря в Нальчике (Кабардино-Балкария) состоялось молодежное первенство России по боксу. В соревнованиях приняли участие более двухсот спортсменов в возрасте от 19 до 22 лет. Они разыграли награды в десяти весовых категориях.

Победителем в категории до 56 килограммов стал челябинец Алексей Киселев. Он провел четыре победных боя, нанес поражения хозяину ринга Алану Борсову, курганцу Радмилю Шангирееву, москвичу Эмрану Хамхоеву и Константину Опольскому из Московской области.

«Победители состязаний получили от Федерации бокса России ключи от автомобиля «Киа» и денежные сертификаты на 300 тысяч рублей. Серебряным призерам досталось по 200 тысяч рублей, бронзовым — по 100 тысяч рублей. Также награждены личные тренеры спортсменов в размере 30 процентов от призовых своих боксеров», — сообщили в федерации бокса Челябинской области.

Отметим, что заслуженную награду Алексею Киселеву вручал первый в истории бокса Челябинской области участник Олимпийских игр (2000), серебряный призер чемпионатов мира (1997) и Европы (1998), четырехкратный чемпион России (1996,1997,1998,1999), заслуженный мастер спорта Ильфат Разяпов.

20-летний мастер спорта России международного класса Алексей Киселев является победителем первенств Европы среди юниоров (2017) и юношей (2012).