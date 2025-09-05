Челябинский баскетбольный клуб вернул в состав Наума Чехланя

Воспитанник команды проявил себя на тренировочных сборах

Воспитанник челябинского баскетбола Наум Чехлань ближайший сезон проведет в клубе «ЧБК». Игрок хорошо показал себя на тренировочных сборах, убедив руководство и тренерский штаб подписать с ним профессиональный контракт. В прошлом сезоне баскетболист выступал за фарм-клуб «Челбаскета» в Высшей лиге, сообщает пресс-служба «ЧБК».

Наум Чехлань уже выступал за главную команду Челябинска в сезоне-2023/2024. Однако закрепиться в «Челбаскете» ему не удалось, он проводил немного времени на площадке. Поэтому прошлый сезон провел за «Металлург-Челбаскет» в Высшей лиге, где и получил хорошую игровую практику. Она помогла ему повысить уровень мастерства.

«Наум — молодой и амбициозный воспитанник челябинского баскетбола. Этим летом был приглашен на просмотровый сбор, успешно его прошел и получил предложение заключить контракт с основной командой. Видим в нем потенциал подняться на уровень выше и приложим все усилия, чтобы он продолжал прогрессировать», — отмечает спортивный директор «ЧБК» Сергей Доманов.

Отметим, что ранее Наум Чехлань выступал в Единой молодежной лиге ВТБ, играл в командах «Автодор-2» (Саратов) и «Химки-2» (Московская область). Он является воспитанником челябинской СШОР-8, начинал заниматься баскетболом под руководством Марины Ежовой, а затем Евгения Соловьева.

Напомним, что команда «ЧБК» уже вышла из отпуска и начала подготовку к старту нового сезона в Суперлиге. На следующей неделе, 13 и 14 сентября, в Челябинске состоится предсезонный турнир, в котором примут участие четыре клуба. Помимо «ЧБК», это БК «Новосибирск», «Металлург» (Магнитогорск) и «Темп-СУМЗ» (Ревда).