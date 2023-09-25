В Челябинске презентовали концепцию развития детско-юношеского хоккея

За основу взяли методику подготовки проекта «Красная машина»

Руководство ХК «Трактор» и представители Федерации хоккея России рассказали о том, как в Челябинске будет внедряться в систему развития детско-юношеского хоккея проект «Красная машина». Программа подготовки юных хоккеистов будет задействована во всех муниципальных хоккейных школах города, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

На встрече с родителями юных хоккеистов, которая прошла в большом зале одного из челябинских кинотеатров, концепцию презентовали гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин, директор клубной Академии Евгений Любимов, а также представители Федерации хоккея России Андрей Иванов и Вадим Краснослободцев.

«На протяжении двух часов спикеры рассказывали об изменениях в структуре детского городского хоккея, последних нововведениях, системе подготовки юных игроков по программе „Красная машина“, а также отвечали на вопросы, которых у родителей возникло достаточно», — сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Самым большим смысловым блоком стал диалог в формате «вопрос — ответ». Родителей интересовали как большие темы, касающиеся развития тренерских кадров, мотивации детей, а также селекции Академии, так и частные. Например, о допуске родителей на тренировки.

Иван Савин особо отметил, что одной из важнейших задач, как руководства, так и тренеров, является воспитание детей как личностей и обеспечение их как игровой практикой, так и правильными регулярными тренировками. Фокус концепции Академии будет направлен на развитие своих кадров, а усиление будет исключительно точечным.

«Мы будем ориентироваться на методику подготовки „Красная машина“. Она легла в основу новой концепции подготовки хоккеистов. Эта программа проработана с учетом всех мировых практик и лучших наших традиций, будем ее с удовольствием применять в каждой муниципальной хоккейной школе. Тем самым Челябинск становится первым городом в стране, который на системном уровне внедряет программу „Красная машина“», — добавил Иван Савин.

Отметим, что в июне этого года был открыт набор юных ребят в Академию «Трактора», а недавно руководство спортшколы подписало соглашение с перспективным столичным проектом Arena Play.