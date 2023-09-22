Почему буксует «Трактор»?

Журналист ИА «Первое областное» — о причинах неудач хоккеистов челябинского клуба в чемпионате КХЛ

Новый хоккейный сезон стартовал, а проблемы у челябинского клуба «Трактор» остались прежними. Хотя у руководства и тренерского штаба было предостаточно времени для того, чтобы проанализировать и сделать выводы из провального выступления «черно-белых» в сезоне-2022/2023. Однако к уже существующим проблемам добавились новые напасти. Стараемся разобраться, как они появились и есть ли возможность их исправить.

Позади девять матчей чемпионата КХЛ-2023/2024, а игра «Трактора» уж очень напоминает ту, которую мы видели в сезоне предыдущем. Разница лишь в том, что она действительно, как и обещал главный тренер челябинского клуба Анвар Гатиятулин, стала чуть более агрессивной в атаке. Вот, пожалуй, и единственный положительный итог того, что мы увидели в игре «Трактора» на старте нового сезона. Во всем остальном — одни минусы, вопросы и разочарования.

В штабе появился новый генменеджер. С хорошей репутацией в хоккейном мире. Из всех углов мы слышим о том, что Алексей Волков — сильный управленец, один из топовых в нашей стране. Спорить не буду, тем более что у него солидный и хороший бэкграунд. Но не стали ли мы заложниками того, что слишком уж надеемся на эффективную работу одного человека? На то они и люди, даже самые одаренные в своей сфере, что могут ошибаться.

Хотя этих ошибок, очень уж очевидных, в селекции «Трактора» не видно. Точнее, здесь можно подискутировать и мнения могут быть разные. Болельщики и эксперты справедливо задаются вопросами о целесообразности приобретений Владимира Жаркова и Андрея Чибисова. Мол, двум «сбитым летчикам» уже нечего и некому доказывать. Лучшие годы первого остались далеко позади, а второй на долгое время пыхтит в лазарете, так и не сыграв ни одного официального матча за «Трактор». И это при том, что в команде остались из этой же категории игроки — Сергей Калинин самый яркий их представитель.

Не прижился в стане «черно-белых» некогда зажигавший в «Магнитке» Виктор Антипин, продолжает чудить в обороне Артем Блажиевский (ух, сколько критических стрел в него летят после каждого матча!), «пожарит» Альберт Яруллин... Но это все субъективно, речь сейчас не об этом. Давайте честно: в общем и целом состав у команды добротный, способен решать большие задачи. И господин Волков хорошо поработал на трансферном рынке, весьма кстати ограниченном. Корень неудач нынешнего «Трактора» нужно искать в другом, не в подборе исполнителей.

Травмы? Да бросьте! У каждой команды на старте сезона есть игроки, попавшие в лазарет. Это неизбежная ситуация, которую топ-клубы должны учитывать. Для этого и создается глубина состава. Можно было бы делать скидку на это, если бы команду действительно скосила эпидемия болезней и повреждений. Выбыл Кравцов и жизнь на этом остановилась? Он, конечно, топовый игрок, но не определяет игру команды.

Есть еще в лазарете все тот же Андрей Чибисов, Егор Попов и Максим Марушев. Да, это тоже все игроки топ-6, но и без них в «Тракторе» есть кому играть. Поэтому сваливать все неудачи на травмы я бы точно не стал. Кстати, для примера: у «Ак Барса» травмированы Вячеслав Войнов, Артем Галимов и Евгений Свечников. Чувствуете разницу?

А пока мы видим унылую картину того, от чего надеялись избавиться в игре «Трактора» прошлогоднего образца, — слабую реализацию большинства, грубые (и системные!) ошибки в обороне, трусливую тактику по удержанию победного счета... Список можно продолжить. В этом году к ним добавились и две новые напасти — слабая игра на «пятаке» и откровенно провальные действия команды в третьих периодах.

Лично мне пока не очень понятен и выбор расстановки на матч. Летом тренерский штаб «черно-белых» наигрывал на предсезонных турнирах первое звено Сошников — Дер-Аргучинцев — Бурдасов. И связка двух последних смотрелась очень даже неплохо. Но начался сезон, и центрфорвардом первого звена стал почему-то Сергей Калинин. Лишь в последнем проигранном матче в Сочи Анвар Гатиятулин вернулся к привычному сочетанию звеньев в атаке. Правда, это не помогло.

Лидер «черно-белых» Антон Бурдасов держит марку. Хотя иногда и находится в тени. Но он зажат в тисках тактических расстановок тренерского штаба. И соглашусь с комментатором Виталием Маграновым, который считает, что «требовать от такого типа игрока участия в организации игры глупо». Форвард «черно-белых» — игрок иного плана, ему нужно давать возможность завершать атаки, а не заставлять его выступать в роли дирижера.

Виноват тренер? Ну естественно! После очередной невразумительной игры «черно-белых» болельщики в очередной раз просят (или требуют?) кардинальных решений от руководства клуба. И есть такое ощущение, что еще один-два таких матча от «Трактора» — и голова полетит с плеч. Видит бог, я всячески защищал Анвара Гатиятулина. Не публично, а в общении со своими коллегами и друзьями. Но вера в него начинает угасать даже у меня.

Лично я не сомневаюсь в квалификации хедкоуча «Трактора». Не случайно ведь его приглашали в питерский СКА, где он проявил себя в качестве помощника главного тренера. Лестные отзывы он получал и по работе в сборной России. Да и, вернувшись, в Челябинске доказал свою состоятельность — два сезона подряд «Трактор» финишировал в тройке лучших в регулярном чемпионате, доходил до финала конференции, завоевав бронзу в сезоне-2021/2022.

Ну не может тренер за один сезон вдруг стать плохим! И не правы те, кто убеждает в том, что Гатиятулин завоевал с командой бронзу за счет того багажа, который ему достался в наследство. Бронзовому успеху предшествовал сезон-2020/2021, когда «черно-белые» уступили в первом раунде плей-офф (1-4) «Салавату Юлаеву».

Что же в нем изменилось? Почему теперь у Гатиятулина началась череда тотальной «непрухи»? Возможно, на эти и очень многие другие вопросы мог бы ответить сам специалист. Но ограничивается шаблонными и поверхностными комментариями после матчей.

Странно, но за пять сезонов в качестве главного тренера ХК «Трактор» я ни разу (!) не видел его большого и обстоятельного интервью в СМИ. Там, где он мог бы раскрыть свое видение хоккея, рассказать о тактических схемах и тренерских наработках, дать общий анализ того, каким он хочет видеть игру своей команды... Ни-че-го!

Может быть, настало время рассказать обо всем этом? Наверняка ему есть что сказать болельщикам. Объяснить им те процессы, которые происходят в клубе, поделиться своим мнением и отношением к ним. Сделать это потом будет уже поздно.