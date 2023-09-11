Сегодня, 11 сентября, состоялось заседание совета директоров ХК «Трактор», на котором были представлены коммерческая и спортивная стратегии на сезон-2023/2024, а также принято решение вывести из совета директоров клуба Анвара Гатиятулина. Главный тренер хоккейной команды теперь сосредоточится на выполнении своих непосредственных обязанностей, сообщается на официальном сайте ХК «Трактор».
«По итогам заседания из Совета директоров по собственной инициативе был выведен главный тренер команды Анвар Гатиятулин. Обоюдное решение сторон обусловлено тем, что на данном этапе фокус внимания главного тренера должен быть полностью сосредоточен на спортивной части и достижении результата в КХЛ», — сообщается в заявлении ХК «Трактор». ⠀
Также на заседании кроме общих вопросов был утвержден отчет о финансовой деятельности клуба, а также представлены коммерческая и спортивная стратегии развития на сезон 2023/2024.
Напомним, что в чемпионате КХЛ челябинский «Трактор» после четырех сыгранных матчей имеет в своем активе 5 очков. Подопечные Анвара Гатиятулина занимают 5-е место в Восточной конференции. Завтра, 12 сентября, «черно-белые» сыграют первый матч сезона на домашней площадке — хоккеисты «Трактора» принимают дебютанта Лиги тольяттинскую «Ладу».
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