Руководство челябинской академии «Трактор» подписало соглашение о сотрудничестве с хоккейным проектом Arena Play. Южноуральская академия получает приоритетное право на подписание хоккеистов из новой российской школы, а «Трактор» предоставляет партнеру свой товарный знак, сообщает пресс-служба челябинского клуба.
Представители московского проекта приехали в Челябинск и с генеральным директором «Трактора» Иваном Савиным побывали в Академии, где заключили договор с директором Академии Евгением Любимовым.
Arena Play — это хоккейная школа и центр индивидуального развития игроков в Москве. Его лицом является уроженец Коркино и воспитанник спортшколы «Трактор», а ныне игрок клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.
Добавим, что накануне хоккейный клуб «Трактор» проиграл тольяттинской «Ладе» со счетом 1:2 в чемпионате КХЛ, не сумев взять реванш за поражение неделей ранее. Единственную шайбу у «черно-белых» забросил Семен Дер-Аргучинцев. Гости в середине второго периода сравняли счет, а под занавес встречи забросили победную шайбу.
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