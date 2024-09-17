В Челябинске подвели итоги детского футбольного турнира памяти Евгения Родионова

В нем приняли участие команды из пяти городов региона, а также гости из Кургана и Казахстана

Определились победители и призеры традиционного турнира по футболу среди детских команд, посвященного памяти Героя России Евгения Родионова. Он прошел на базе областной спортшколы по футболу и собрал более 150 участников из городов Челябинской области, а также гостей из Кургана и Казахстана, сообщают организаторы турнира.

В детском футбольном турнире приняли участие команды юношей 2015 года рождения. Эти традиционные соревнования проходят в Челябинске с 2016 года и собирают более 150 участников. В этом году состязания собрали команды из Челябинска, Миасса, Коркино, Сатки, а также Кургана и Костаная (Казахстан).

На торжественной церемонии открытия турнира выступила мама Героя России Евгения Родионова — Любовь Федоровна. Она отметила, что с каждым годом растет география соревнований, добавляются новые форматы.

«В программу проведения этого турнира были включены беседы в формате „Разговоры о важном“. Я рассказала историю жизни и подвига моего сына. Очень важно поддерживать в детях стремление к занятиям спортом, формировать и развивать у них чувство патриотизма», — отметила Любовь Федоровна Родионова.

Участники турнира сыграли между собой матчи в трех лигах — бронзовой, серебряной и золотой. В последней из них победу одержала команда челябинской областной спортшколы. Второе место заняли ребята из Костаная, а замкнула тройку призеров команда челябинской ОСШ-2. Награждены были и лучшие игроки турнира в различных номинациях.