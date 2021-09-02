В Челябинске перекупщики продают билеты на хоккейный матч «Трактора» в два раза дороже номинала

Болельщикам предлагают посмотреть игру за 2500 рублей

Предстоящий матч-открытие нового сезона в КХЛ между челябинским «Трактором» и «Сибирью» вызвал большой интерес у любителей хоккея. В связи с ограниченным количеством поступивших в продажу билетов на мероприятие появилось и много желающих продать квитки втридорога. Перекупщики предлагают купить билеты на хоккейный матч за 2500 рублей.

Из-за пандемийных ограничений и рекомендаций Роспотребнадзора руководство хоккейного клуба «Трактор» вынуждено было отпустить в продажу только 1000 билетов. Вчера, 1 сентября, все они были раскуплены менее чем за час. Сегодня появились первые сообщения о продаже билетов от перекупщиков. Парадоксально, что среди них попадаются и бдительные граждане, которые предостерегают покупателей от мошенников.

«Здравствуйте уважаемые болельщики! В связи с пандемией участились случаи мошенничества. Будьте бдительны, принимайте билеты из рук в руки. В продаже имеются билеты на матч „Трактор“ — „Сибирь“, сектор D. Звоните, отвечу на все интересующие вас вопросы. Возможна доставка в любой район города! Приходите и поддержите нашу ледовую дружину!»— пишет один из обладателей билетов на хоккейный матч.

Между тем вчера руководство ХК «Трактор» провело пресс-конференцию, посвященную старту челябинского клуба в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. На встрече с журналистами обсуждался вопрос и о борьбе с перекупщиками.

«Мы боролись и будем бороться с перекупщикам. Хотим защитить наших болельщиков, используя разные механизмы. Ажиотаж перед стартом сезона большой, билеты на первый матч разлетелись за 15—20 минут. Сейчас мы продаем их не более двух билетов на руки. Будем разбираться, как они попадают к перекупщикам, и вести в этом направлении работу. Не исключаю, что будем задействовать и силовые структуры в борьбе с ними»,— сообщил гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин.

Напомним, что в связи с пандемийными ограничениями билеты на последующие матчи и сезонные абонементы не продаются. Руководство ХК «Трактор» ждет развития ситуации и надеется, что эпидемиологическая обстановка нормализуется. Челябинская команда следующие две недели проведет в гостевом турне, где встретится в рамках чемпионата с пятью соперниками. За этот время в штабе клуба примут решение, когда и в каком количестве будут продавать билеты на следующие домашние игры «Трактора». Напомним, что в прошлом сезоне цена на билеты варьировалась от 300 до 1100 рублей.