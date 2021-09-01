Болельщики хоккейного клуба «Трактор» раскупили билеты на первую игру сезона за один час

Квитки на первый матч челябинцев с «Сибирью» в чемпионате КХЛ распроданы

Сегодня, 1 сентября, хоккейный клуб «Трактор» запустил старт продаж билетов на первый матч сезона в Континентальной хоккейной лиге. В связи с пандемийными ограничениями в свободную продажу поступили лишь 1000 билетов, которые болельщики раскупили менее чем за час.

Билеты на поединок против «Сибири», который состоится на арене «Трактор» 3 сентября, могли купить все желающие. При этом каждый мог приобрести не более двух билетов на игру. В 10:00 утра руководство челябинского хоккейного клуба запустило продажу, к 11 часам 1000 билетов уже была раскуплена.

«Информация по продаже абонементов на сезон-2021/2022 появится во время выездной серии команды (6—16 сентября). По ситуации на сегодняшний день, исходя из коэффициента распространения COVID-19 и разрешенной посещаемости массовых мероприятий в Челябинской области, трибуны ледовой арены „Трактор“ имени Валерия Белоусова могут принять до 1000 зрителей», — сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Напомним, что первый матч чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 хоккейный клуб «Трактор» проведет на домашней арене против «Сибири» 3 сентября. После этого команда отправится в гостевой выезд, где проведет четыре матча: 6 сентября — с финским «Йокеритом», 8 сентября — с рижским «Динамо», 10 сентября — с череповецкой «Северсталью», 14 сентября — с подольским «Витязем» и 16 сентября — с нижнекамским «Нефтехимиком».

Автор: Степан Тимощук