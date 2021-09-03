В Челябинской области только 3% жителей обрадуются 5G

IT-эксперт рассказал ИА «Первое областное», нужен ли сейчас интернет пятого поколения на Южном Урале

На этой неделе «Ростех» и «Ростелеком» сообщили, что рассчитывают внедрить высокоскоростной интернет пятого поколения в Челябинской области в течение трех лет. Это должно увеличить скорость передачи данных в сотни раз. Однако спроса на 5G в России практически нет, говорит главный редактор портала «Будь мобильным» Иван Кущ. При этом есть масса ограничений: нужные частоты зарезервировали силовики, а для «коврового» покрытия необходимо в несколько раз больше вышек, что делает проект очень дорогим. ИА «Первое областное» публикует мнение эксперта.





— Создание сетей 5G потребует колоссальных вложений в инфраструктуру. Это требует строительства большего количества базовых станций, если мы говорим про «ковровое» покрытие. Здесь встает вопрос экономической целесообразности. Придется закупать новое дорогостоящее оборудование, увеличивать его количество, договариваться с властями по разрешениям на установку станций.

При этом сейчас на рынке всего 2—3% новых смартфонов технически способны принимать сигналы сетей 5G. Они оснащены более совершенными чипами, которые позволяют обрабатывать сигналы определенной частоты. Даже если бы сети пятого поколения работали, на них приходилась бы ничтожно малая доля трафика. Потенциально сети пятого поколения коммерчески «заточены» под высокие скорости передачи данных и под большое количество устройств, которые одновременно потребляют много видеоконтента в ультравысоком разрешении. Но их потенциал гораздо выше, чем просто просмотр YouTube в высоком разрешении и онлайн-игры на смартфоне. Они могут больше, но как их загрузить, пока никто не знает.

Сейчас наиболее успешными и перспективными видятся варианты со строительством локальных зон 5G для коммерческих предприятий. Например, на месторождениях газа и нефти, чтобы обеспечивать работу насосных станций, запускать «умные» скважины и дистанционно следить за тем, как они работают. Уже есть такие пилотные проекты, в том числе в северных регионах России. Есть примеры использования сетей пятого поколения в больших логистических комплексах, где сортировкой посылок занимаются роботы. В тестах часто сравнивают возможности сетей 5G и «интернета вещей». Пока что «интернет вещей» использовать для этих целей гораздо дешевле. Сети пятого поколения — как человеческий мозг, мы способны использовать их возможности только на 10—15%.

Помимо несформированного спроса, есть вопросы технологического характера. В России есть дополнительные ограничения по использованию частотного спектра. Большинство стран выбрали для развертывания сетей пятого поколения диапазон, который в России занят специальными службами и Минобороны. Поэтому иностранное оборудование нам не подходит. В концепции развития сетей пятого поколения прописаны нишевые частотные диапазоны. На государственном уровне запланировано выделение денег для того, чтобы с нуля запускать производство полностью отечественного оборудования. Неизвестно, сколько нашим разработчикам потребуется времени, чтобы создать не прототипы, а работающие устройства. Судя по первым результатам, это будет не ранее 2023—2024 года.

Самое важное — сети 4G с существующим объемом трафика справляются отлично. Многие операторы сейчас увеличивают покрытие сетями 4G. Если три года назад только крупные города были обеспечены доступом, то сейчас в населенных пунктах на 10 тыс. человек он есть. В пригородах крупных городов появляется 4G. При этом экономической модели, которая доказывала бы целесообразность внедрения 5G, пока просто не существует.

Я считаю, что разговоры про бурное развитие сетей 5G в России — это скорее маркетинговый ход. Лет пять назад я, например, принимал участие в тестировании голографических звонков. И где они сейчас? Была интересная тема с беспилотным транспортом. В России сейчас есть три тестовые зоны — в Санкт-Петербурге, в «Сколково» и в «Иннополисе». Но когда мы увидим машины без водителей на улицах Челябинска? Так же с играми виртуальной реальности. Было много всевозможных тестовых сборок, но на широкий рынок они не вышли. Все эти технологии могут работать на сетях 4G и на базе «интернета вещей». А стоить это будет в десятки раз дешевле.

*Мнение автора колонки может не совпадать с мнением редакции

