«В Челябинск приглашаем только тех, кто реально готов усилить клуб», — директор ХК «Трактор» Иван Савин

У южноуральской команды нет задачи возвращать своих воспитанников

Сегодня, 1 сентября, руководство хоккейного клуба «Трактор» провело пресс-конференцию для журналистов, на которой подвело итоги хоккейного межсезонья и очертило круг задач, стоящих перед командой в стартующем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Директор клуба Иван Савин положительно оценил селекцию «Трактора», а наставник Анвар Гатиятулин сообщил, что наигрывать связки и сочетания в звеньях будет по ходу сезона.

Челябинский «Трактор» в нынешнем межсезонье принял участие в двух предсезонных турнирах — в Сочи и на домашнем Кубке губернатора. Первый из них удалось выиграть, во втором остановиться в шаге от победы. Директор ХК «Трактор» акцентировал внимание на том, что клубу удалось выполнить запланированный объем работы, а команда неплохо подготовилась к старту чемпионата.

«Подходим к началу сезона в хорошем настроении, радует рабочая обстановка и микроклимат в коллективе. Жаль, что некоторые ребята выпали из обоймы из-за травм, но тренерскому штабу удалось посмотреть в деле основную группу игроков и сделать соответствующие выводы», — сообщил Иван Савин.

Журналисты вспомнили о том, что в 2019 году «Трактор» тоже ударно провел предсезонку, стал ее летним чемпионом, однако завершилось все тем, что клуб не смог выйти в плей-офф. Директор клуба на это парировал тем, что в то время были совершенно другие условия и возможности.

«Я не обращаю внимания на какие-либо приметы, а верю в то, что мы выполнили намеченный план подготовки к сезону и тот объем работ, который сделали игроки. Я верю в нас самих и то, что мы делаем», — добавил Иван Савин.

На предсезонном турнире в Сочи здорово у «Трактора» выглядело звено Абрамов — Седлак — Тертышный. Первый из них был признан лучшим игроком турнира, последний — самым результативным игроком. На домашнем Кубке губернатора наставнику «черно-белых» пришлось варьировать состав. Однако вопрос о воссоздании тройки в матчах регулярного чемпионата, по словам Анвара Гатиятулина, не стоит.

«Если брать в сравнении эти два турнира, то нужно учитывать, что игроки нашей команды и соперников находились в разном физическом состоянии. У кого-то получалось больше, у кого-то меньше. К челябинскому турниру вернулся в состав травмированный Томаш Гика, мы поставили его на привычное место к Лукашу Седлаку. На Кубке губернатора не удалось проверить все нужные нам сочетания. Поэтому будем пробовать разные варианты по ходу сезона для того, чтобы все наши линии играли эффективно», — объяснил Анвар Гатиятулин.

По словам директора ХК «Трактор» Ивана Савина, процесс комплектования команды не завершен, он идет и будет вестись по ходу всего регулярного чемпионата. При этом неправильно думать, что, как пишут многие СМИ, в клубе есть курс на возвращение местных воспитанников. И тот же Виталий Абрамов, вернувшийся в Челябинск из Северной Америки, получил место в составе не потому, что он доморощенный хоккеист.

«„Трактор“ — это не место для набора мастерства у игроков. Мы в клуб приглашаем людей по спортивному принципу и только тех, кто реально готов усилить клуб. Виталий Абрамов отлично ранее проявил себя в „Тракторе“, неплохо выступал за океаном. Я считаю, что его возвращение домой оправданно», — считает Иван Савин.

Конкретизировать цели и задачи на сезон руководство челябинского «Трактора» не стало. Они разбиты в клубе на три составляющие: предсезонка, регулярный чемпионат, плей-офф. Если с первым этапом все понятно, то на втором перед клубом стоит задача занять место как можно выше в таблице, наиграть связи и командные взаимодействия для того, чтобы успешно выступить в плей-офф.

«В прессе много пишется о том, что мы хорошо поработали на трансферном рынке, дают положительную оценку игре команды в межсезонье. Но мне бы не хотелось сейчас делать каких-то серьезных выводов. Давайте дождемся старта чемпионата, посмотрим, как команда будет в нем выглядеть», — сказал Иван Савин.

«Мы на сообщения в СМИ и прогнозы специалистов не реагируем. Какого-то психологического давления тоже не испытываем. Все сосредоточены на своей работе. Сезон покажет», — добавил Анвар Гатиятулин.

В первом матче регулярного чемпионата «Трактор» сыграет на домашнем льду 3 сентября матч с «Сибирью», после чего отправится в двухнедельное «западное» гостевое турне. Сложнейший выезд, который может подкосить любой коллектив. Тем более что два года назад челябинцы оказывались в схожей ситуации. Правда, тогда клубу нужно было играть на Востоке. Однако в штабе клуба к нему заранее подготовились.

«У нас есть четыре сбалансированных звена. Будем стараться равномерно распределить между ними нагрузку, а не сделать так, как было в 2019-м, когда тяжело пришлось первым двум пятеркам», — успокоил Анвар Гатиятулин.

Иван Савин акцентировал внимание на том, что по ходу сезона едва ли не все клубы КХЛ столкнутся с такими сложными гостевыми турне. И все команды находятся в равных условиях. Напомним, что после домашнего матча 3 сентября с «Сибирью» челябинцев ожидают пять матчей на выезде: с «Йокеритом» (6 сентября), «Динамо» из Риги (8 сентября), «Северсталью» (10 сентября), «Витязем» (14 сентября) и «Нефтехимиком» (16 сентября).