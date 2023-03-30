В Челябинске открылся новый спортклуб по дзюдо «Танкоград»

Он стал базой для подготовки юных спортсменов к первенству России

Челябинск стал базой для подготовки сильнейших юных дзюдоистов Урала к первенству России, которое пройдет в Мурманской области. Юниорская сборная УрФО (U15) под руководством Владимира Пестича проинспектировала и провела заключительную тренировку перед выездом на соревнования в новом спортклубе по дзюдо «Танкоград». Корреспондент Первого областного не только побывал на занятии спортсменов, но и оценил уют и современное оснащение новенького спортклуба.

Небольшое помещение на третьем этаже в самом центре города (ул. Орджоникидзе, 43). По всему его периметру постелены татами. В углу — несколько тренажеров для силовой подготовки, рядом с ним — тренерская. Две раздевалки (женская и мужская) у входа в основной зал и вестибюль — вот, собственно, и все «убранство» спортклуба по дзюдо. Но все здесь устроено как-то по домашнему: уютно и тепло.

Особый колорит придают фотографии с соревнований звезд мирового дзюдо. Рядом с ними изображение Владимира Путина с юными дзюдоистами. На стене висит российский триколор. Клуб «Танкоград» — это не только и не столько дзюдо, это еще и школа патриотического воспитания юных чемпионов.

«Мы придаем этому большое значение. Хотим, чтобы ребята смогли у нас не только реализовать свой потенциал, добиться успехов в спорте, но и получить правильное воспитание и развитие, быть патриотами своей родины и города», — говорит меценат, один из основателей клуба Дмитрий Овсянников.

С пастырским благословением пришел в спортклуб поприветствовать ребят настоятель храма Святого Александра Невского, протоиерей отец Борис. Ранее в стенах храма мальчишки и девчонки поговорили с отцом Борисом о добре и зле, честности, уважении и дружбе. Он благословил нашу сборную на победу и пожелал ребятам успехов в спорте и учебе.



В клубе уже сформированы несколько групп, причем как бесплатных, так и коммерческих. С ребятами занимаются опытные тренеры, которые сами прошли хорошую школу дзюдо. Главным тренером клуба является Азамат Мухарямов, мастер спорта по борьбе самбо, дзюдо и рукопашному бою. За его плечами — 20-летний опыт тренерской работы. Кстати, он же подготовил и воспитал несколько мастеров спорта.

Посетил заключительную тренировку ребят перед отправлением на первенство России и исполнительный директор Федерации дзюдо Челябинской области Евгений Шестаков. Он напомнил о том, что сборная УрФО ежегодно готовится к этим стартам в Челябинске. И это приносит свои плоды — команда становится призером соревнований. Но акцентировал свое внимание на том, что у ребят появилась возможность проводить сборы на базе нового спортклуба.

«Душа радуется тому, что в регионе есть неравнодушные к дзюдо люди, которые хотят внести свой вклад в развитие этого восточного единоборства. В Челябинске появилась еще одна точка, где можно повышать свой уровень мастерства, проходить качественный учебно-тренировочный процесс. Этот зал в спортклубе „Танкоград“ соответствует всем необходимым требованиям для занятий по дзюдо», — отметил Евгений Шестаков.

Первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет пройдет с 1 по 2 апреля в городе Полярные Зори Мурманской области. Здесь будут разыграны комплекты наград в дисциплине «ката», а также в командных состязаниях «стенка на стенку». В составе сборной УрФО 18 человек, при этом 10 из них — представители Челябинской области.

В 2021 году сборная УрФО стала победителем соревнований, в прошлом году заняла второе место. Главный тренер команды Владимир Пестич настраивает своих подопечных на то, чтобы вернуть титул сильнейших.

«Мы едем на первенство России только за победой. Команда у нас сформировалась хорошая, ребята подготовленные, можем рассчитывать на успех. Главными для нас соперниками будут сборные из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В этих регионах дзюдо очень сильно развито, но мы окажем им серьезную конкуренцию», — считает Владимир Пестич.

Называть имена наиболее ярких и перспективных наших звездочек специалист не стал. Но напомнил, что в свое время на подобных соревнованиях прошел обкатку Егор Малкин. Челябинский дзюдоист спустя пять лет закрепился в молодежной сборной России, выиграл первенство страны до 23 лет и достойно выступил на взрослом национальном чемпионате. Поэтому нынешним ребятам хочется пожелать удачи на первенстве России, а в перспективе — повторить путь своего коллеги и проявить себя в скором будущем на взрослом татами.