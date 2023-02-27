В челябинском спорткомплексе «Метар-Спорт» завершился первый открытый фестиваль дзюдо и самбо, который был посвящен Дню Защитника Отечества. Турнир по дзюдо проводились среди юношей 2006-2008 г. р, а по самбо среди юношей 2007-2009 г. р. В общей сложности за медали боролись 450 юных спортсменов из семи регионов, сообщает региональный Минспорт.
Эти соревнования стали первыми, которые объединили дзюдо и самбо на одной площадке. В церемонии открытия приняли участие министр спорта Челябинской области Александр Гриб, председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт, депутат городской думы Денис Лапотышкин, заслуженный тренер России Александр Миллер и другие почетные гости.
В Челябинск приехали представители 55 городов из 7 регионов: Свердловской, Тюменской, Курганской областей, Приволжского федерального округа, Ханты-Мансийского автономного округа, Челябинской области и Республики Казахстан. Всего на соревнованиях выступили 450 юных спортсменов.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес