Более 450 спортсменов приняли участие в Фестивале дзюдо и самбо в Челябинске

Соревнования провели в День защитника Отечества

В челябинском спорткомплексе «Метар-Спорт» завершился первый открытый фестиваль дзюдо и самбо, который был посвящен Дню Защитника Отечества. Турнир по дзюдо проводились среди юношей 2006-2008 г. р, а по самбо среди юношей 2007-2009 г. р. В общей сложности за медали боролись 450 юных спортсменов из семи регионов, сообщает региональный Минспорт.Эти соревнования стали первыми, которые объединили дзюдо и самбо на одной площадке. В церемонии открытия приняли участие министр спорта Челябинской области Александр Гриб, председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт, депутат городской думы Денис Лапотышкин, заслуженный тренер России Александр Миллер и другие почетные гости.В Челябинск приехали представители 55 городов из 7 регионов: Свердловской, Тюменской, Курганской областей, Приволжского федерального округа, Ханты-Мансийского автономного округа, Челябинской области и Республики Казахстан. Всего на соревнованиях выступили 450 юных спортсменов.Напомним, что ранее в этом году Челябинская область и Федерация дзюдо России заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Алексей Текслер и президент ФДР Сергей Соловейчик. Стороны договорились о развитии массового и любительского спорта, спорта высших достижений, профессионального спорта на Южном Урале в период 2023–2026 годов.