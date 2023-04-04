Челябинские дзюдоисты в составе сборной УрФО стали призерами первенства России

Южноуральцы заняли третье место в командном зачете

В городе Полярные Зори (Мурманская область) завершилось первенство России по дзюдо (U15), на котором в составе сборной УрФО третье место в командном зачете завоевали челябинские спортсмены. В соревнованиях, впервые прошедших за Северным полярным кругом, выступили 240 спортсменов до 15 лет из 47 регионов страны, сообщает Федерация дзюдо России.

Самым крупным стартом по дзюдо, который когда-либо принимал этот небольшой город, было первенство Северо-Западного федерального округа до 13 лет. Для жителей Полярных Зорь, население которых составляет чуть более 14 тысяч человек, первенство России стало заметным событием.

«В Полярных Зорях спортсменов встретили очень тепло. Ребята долго ждали этого старта, приехали настроенными только на победу. А главный приз для первой тройки общего зачета у мальчиков и девочек — путевка в „Артек“ — дополнительно их мотивировал. Участники порадовали техникой, показали крайне взрослую борьбу: не зацикливались на одном броске, и даже работали „подворотами“ на обе стороны, что не характерно для этого возраста», — подвел итоги турнира специалист по проведению спортивных мероприятий департамента регионального развития Федерации дзюдо России Константин Зарецкий.

Первенство России до 15 лет стартовало 1 апреля с командной демонстрации техники дзюдо. Сильнейшими в этой дисциплине у юношей стали команды Северо-Западного федерального округа — 2 (СЗФО), Уральского федерального округа (УФО) и СЗФО — Мурманской области. У девушек на лидирующие позиции вышли представительницы УФО, Краснодарского края и СЗФО-1.

В этот же день после церемонии открытия начались командные соревнования по олимпийскому дзюдо. К сожалению, в этой дисциплине нашим землякам проявить себя не удалось. Ребята выступили неудачно и поделили только 7—8-е места. У юношей в данной части турнира равных не было команде Центрального федерального округа — 3 (ЦФО). На втором месте сборная ЦФО-1, на третьем — СЗФО-1. У девушек места распределились следующим образом: Краснодарский край, ЦФО-1, Приволжский федеральный округ — 1.

Победители и призеры были определены по сумме очков, набранных в двух вышеупомянутых дисциплинах. Таким образом, лучшими дзюдоистами первенства России до 15 лет стали команды ЦФО-1, СЗФО-1 и УФО у юношей, а также Краснодарского края, ЦФО-1 и УФО у девушек. В общей сложности в турнире приняли участие 25 сборных: 13 у ребят и 12 у представительниц прекрасного пола.

Напомним, что сборная Уральского федерального округа готовилась к соревнованиям в Челябинске, где провела двухнедельные учебно-тренировочные сборы. Одну из тренировок в новом спортклубе «Танкоград» посетил наш корреспондент и рассказал о том, какие цели и задачи ставит перед собой тренерский штаб на эти старты.