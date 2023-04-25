В Челябинске 4 июня пройдет седьмой всероссийский полумарафон «Забег. РФ». Самый масштабный беговой старт страны объединит 85 городов от Камчатки до Калининграда, сообщает региональный Минспорт.

На старт выйдут участники на дистанции один километр, после них выйдут спортсмены на дистанции 21,1 километра, 10 километров и 5 километров. Регистрация для участия в полумарафоне открыта на сайте. Информация о месте забега в Челябинске появится позже.

В Челябинске прошел шестой Всероссийский полумарафон «Забег.РФ»
Добавим, что в прошлом году в Челябинске более тысячи человек приняли участие в массовом забеге. Из-за полумарафона движение транспорта по нескольким улицам на Северо-Западе перекрыли с восьми утра до четырех часов вечера.