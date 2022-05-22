В Челябинске прошел шестой Всероссийский полумарафон «Забег.РФ»

В масштабном забеге приняли участие тысячи человек по всей стране

В воскресенье, 22 мая, в Челябинске состоялся традиционный шестой Всероссийский полумарафон «Забег.РФ». Спортсмены пробежали 1, 5, 10 или 21 километр по перекрытым автодорогам города. В масштабном забеге приняли участие тысячи человек из 85 городов страны, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«„Забег.РФ“ — одно из крупнейших спортивных событий в России. Он объединяет профессиональных спортсменов и любителей. Это огромный спортивный праздник. Быть частью такого события и внести свой небольшой вклад в популяризацию бега — это здорово»,— прокомментировали организаторы соревнований.

Стартовой площадкой в нашем городе стала ледовая арена «Трактор». Первыми на старт вышли участники на километровой дистанции, вслед за ними побежали участники забегов на 21,1 километра, 10,5 километра и 5 километров. Из-за полумарафона движение транспорта по нескольким улицам на Северо-Западе перекрыли с восьми утра до четырех часов вечера.

«Я участвую уже третий год. Каждый забег не похож на предыдущий. В 2020 году был онлайн формат из-за пандемии, в прошлом году была сильная жара и всем было очень тяжело. В этом году, как видите, достаточно холодно и сыро. Перед каждым стартом у меня есть легкое волнение, предстартовый мандраж, потому что очень хочется выполнить свои задачи. В этом году я выбрала роль пейсмейкера и задачу провести бегунов на полумарафоне за 1 час 59 минут. Темп для меня достаточно комфортный (5:40 минут на 1 километр), но самое главное на всей дистанции — держать ровный темп. Поэтому моя подготовка к данному забегу заключалась именно в тренировки равномерного бега»,— рассказала участница забега, пейсмейкер Анна Тимошук.

На финише каждый из участников на дистанциях 21,1 километра, 10,5 километра, 5 километров и 1 километр получил памятную медаль. Стартовый пакет участника включает фирменную футболку и раздаточные материалы.







«Конечно, в таких спортивных мероприятиях задействовано очень большое количество людей. Организаторы, волонтеры, различные творческие коллективы, фотографы, участники, их тренеры и болельщики — все становятся одной большой командой. Мы получаем много разных эмоций за время мероприятия — радость от выполнения своих задач, удовольствие от пробега. Все сопереживают и поддерживают друг друга. Участники приобретают новых друзей и знакомых. А значит, жизнь каждого становится наполненной, насыщенной»,— отметила Анна Тимошук.

Напомним, в Челябинске на территории муниципальной лыжной базы состоялись Всероссийские традиционные массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». На старт вышло более 2000 любителей спорта. Также челябинка Александра Овсянникова одержала победу в суточном беге на чемпионате России. В сверхмарафоне южноуральская спортсменка пробежала за 24 часа 241 километр.