1200 участников собрал легкоатлетический полумарафон ЗабегРФ в Челябинске

Спортсмены и любители бега преодолели дистанции 5, 10 и 21 километр

Сегодня, 4 июня, во всех крупных городах России прошел традиционный легкоатлетический полумарафон «ЗабегРФ», собравший около 150 тысяч спортсменов и любителей бега. В Челябинске на старт заявились 1200 участников. В зависимости от своей физической подготовки они преодолели дистанции 5, 10 и 21 километр, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В отличие от многих других подобных легкоатлетических забегов, все участники состязаний в Челябинске, брали старт с общего старта. Старт и финиш трассы у арены «Трактор», она пролегала по улицам Салавата Юлаева и Университетской Набережной.

На выбор три дистанции — 5, 10 и 21 км. В общем-то это несложные испытания для подготовленных спортсменов, но весьма непростые для неопытных любителей бега. Тем более что в день проведения забегов стояла удушливая жара, столбики термометров поднялись до +33С.

«Пейте воду, обливайтесь, не пропускайте пункты питания. А главное — соизмеряйте свои силы. Если чувствуете, что устали или плохо себя чувствуете — не надо геройствовать, лучше сойти с дистанции, потому что здоровье и безопасность превыше всего», — напутствовали участников полумарафона на старте организаторы состязаний.

Первыми к финишу примчались участники 5-километровой дистанции. Причем, свежие и бодрые, как будто и не уставшие. Лишь пот на их лицах указывал на то, что забег им дался не так уж и легко. Надо было видеть их счастливые лица во время забега, почти все радостно улыбались дежурившим на обочине трассы фотографам и просили запечатлеть их на память.

«А где смотреть фотки»? — поинтересовалась у автора строк пробегавшая мимо девушка. Вдогонку я успел ей сообщить сайт нашей редакции. «А еще сможете найти свою карточку на сайте знакомств», — добавил бежавший следом за ней мужчина, после реплики которого дружно засмеялись все участники забега, в том числе и та самая девушка.

Впрочем, не все любители бега бежали на результат. Для большинства из них сам факт участия в таком мероприятии — уже событие и заряд позитивного настроения на ближайшую трудовую неделю. Поэтому и на некоторых участках трассы они переходили с бега на ходьбу.

«Кто не бежит, тот Филипп Киркоров», — шутливо заставлял поднажать их к финишу один из болельщиков. Тот не растерялся, запев хит артиста: «Я за тебя умру, посмотри в глаза мне — я не лгу». Вот так, с хорошим настроением и улыбками на лицах и прошел забег для участников короткой 5-километровой дистанции.

Куда все серьезней было на дистанциях 10 и особенно 21 км. Здесь бежали уже подготовленные, опытные спортсмены. У большинства из них за плечами солидная практика участия в подобных марафонах. Поэтому и к условиям удушливой жары им не привыкать. На трассе (протяженность одного круга — около 10 км), организаторами были подготовлены несколько пунктов питания с водой. На них можно было подкрепиться бананами, выпить воды или облить себя с головы до ног.

Легкоатлеты такими пунктами питания не пренебрегали. Первым делом выливали бутылки с водой себе на голову, а затем заботливо обливали свои головные уборы, ну а остатки воды выпивали. Таких процедур хватало как минимум на 3-5 км дистанции для того, чтобы быть в тонусе.

ЗабегРФ в Челябинске. Победители и призеры соревнований:

Полумарафон. Мужчины

1. Петр Огородников (30 лет) — 1:13.49

2. Александр Фомин (29 лет) — 1:15.01

3. Алексей Ковалев (26 лет) — 1:22.13

Полумарафон. Женщины

1. Антонина Юшина (30 лет) — 1:20.29

2. Анастасия Деркач (30 лет) — 1:35.47

3. Елизавета Кудряшова (31 год) — 1:40.42

Ну а победу в полумарафоне одержали уже известные в мире челябинской легкой атлетики спортсмены. У мужчин уверенно выиграл Петр Огородников (1:13.49), а у женщин вне конкуренции оказалась его сестра Антонина Юшина (1:20.29). Причем, она пробежала с очень хорошим временем, более чем на 15 (!) минут опередив ближайшего преследователя. Кстати, Тоня показала общий третий результат на полумарафоне среди всех участников.

ЗабегРФ — значимое событие для любителей марафонского бега. Но не главное. Важнейшим для них и многих других спортсменов станет Челябинский марафон-2023. Он пройдет в южноуральской столице 10 сентября. Причем, в этом году это мероприятие выйдет на качественно новый, более значимый уровень. В планах организаторах провести полноценный марафон и не где-нибудь, а по центральным улицам города. К этому событию во всех смыслах нужно начинать готовиться уже сейчас.