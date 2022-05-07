В Москве прошел масштабный танцевальный турнир «Вальс Победы-2022». В этом году на паркет вышло почти 7 тысяч участников. Танцоры челябинской спортшколы «Вероника» завоевали на соревнованиях золотую, серебряную и бронзовую медаль, сообщает Управление по ФКиС администрации Челябинска.
Пара Мальгин Лев и Слинькова Полина стали чемпионами в категории «молодежь 2, Латиноамериканская программа». Семен Семеновых и Полина Новикова завоевали серебро в «RS Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа». А танцоры Мастепан Никита и Венглер Виктория завоевали бронзовую медаль среди юниоров, «Am. Smooth».
«Вальс Победы» проводится в 26-й раз. Это одно из самых крупных соревнований в рамках Всемирной Танцевальной Олимпиады, которая вошла в Книгу рекордов России как мероприятие, собравшее наибольшее число танцоров со всего мира.
Напомним, что в челябинском дворце спорта «Юность» прошел традиционный турнир Кубок губернатора по танцевальному спорту. В нем приняли участие более тысячи спортсменов из 20 регионов страны.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Импортозамещение Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня