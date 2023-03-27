В Челябинске открыли новый гимнастический зал

В рамках события мастер-класс ребятам дал олимпийский чемпион Артур Далалоян

В Челябинске появился новый современный зал для занятий по спортивной гимнастике. В нем будут тренироваться сильнейшие гимнасты региона. На открытие зала прибыл почетный гость — олимпийский чемпион Артур Далалоян, который не только провел автограф-сессию, но и дал мастер-класс юным спортсменам, сообщает Федерация спортивной гимнастики Челябинской области.

Открытие нового гимнастического зала «СпортДжим» (ул. Островского, 43) — это важный шаг в развитии спортивной гимнастики в Челябинской области. Этот зал предоставляет отличные условия для занятий спортом, а также для проведения соревнований и тренировок на высоком уровне.

В рамках открытия зала была проведена конференция по развитию спортивной гимнастики в Челябинской области. На ней присутствовали представители различных спортивных организаций, руководители, общественные деятели, тренеры и спортсмены, а также олимпийский чемпион Артур Далалоян.

На конференции были обсуждены различные вопросы, связанные с развитием спортивной гимнастики в регионе, в том числе организация соревнований, подготовка тренеров и спортсменов, развитие инфраструктуры и многое другое.

«Спортивный центр „СпортДжим“ стремится создавать лучшие условия для занятий спортом и помогать молодым спортсменам достигать своих целей и мечтаний. Приезд Артура Далалояна — это подтверждение нашей цели и миссии в развитии спорта в Челябинской области», — отмечают в региональной федерации спортивной гимнастики.

Напомним, что в Челябинске на сегодняшний день функционируют две муниципальные спортивные школы по спортивной гимнастике — СШОР № 4 (Свердловский проспект, 84а) и СШОР «ЧТЗ» (ул. Савина, 5).