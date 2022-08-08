В Челябинске открыли секцию по спортивной гимнастике для особых детей

В ней будут заниматься девушки с ограниченными возможностями и интеллектуальными нарушениями

Федерация спортивной гимнастики Челябинской области открыла новую секцию, в которой будут заниматься девушки с ограниченными возможностями здоровья и интеллектуальными нарушениями. Руководители проекта приглашают на тренировки, а первые занятия начнутся уже осенью, сообщает региональная федерация спортивной гимнастики.

Заниматься с девушками будет тренер высшей категории, отличник физической культуры, мастер спорта по спортивной гимнастике Елена Еремеева. Она подготовила самую известную и титулованную южноуральскую гимнастку, победительницу Всемирных игр для лиц с синдромом Дауна, многократную чемпионку мира Арину Кутепову. Теперь в Челябинске решили набрать целую команду спортсменок, которые пойдут по ее стопам.

«Арине уже 23 года, и скоро ее спортивная карьера будет заканчиваться, потому что гимнастика — это молодой вид спорта. И я многократно обращалась к тренерскому составу, чтобы они поддержали и воспитали здесь, в Челябинске, плеяду таких ребятишек», — говорит Наталья Кутепова, председатель челябинского отделения ВОРДИ (Всероссийская организация родителей детей-инвалидов).

Группа уже почти сформирована. В команде будут тренироваться девочки от 10 до 20 лет. «Начнем работать, если все будет хорошо, попробуем набрать и мальчиков», — говорит Иван Новиков, руководитель проекта.

«Мы хотим набрать детей, открыть секции, потому что в этом есть смысл. Чтобы войти в паралимпийскую линейку на уровне мира, выступать и побеждать на ответственных международных стартах, в нашей стране должны быть подготовлены спортсмены высокого уровня», — комментирует Наталья Кутепова, председатель челябинского отделения ВОРДИ.

Идея проекта родилась полгода назад. Организаторы считают, что главное не спортивные результаты, а поддержка здоровья девушек с ограниченными возможностями. Секция станет первым шагом к масштабной цели. Организаторы планируют создать условия для тренировки спортсменов и в будущем заявиться на участие в паралимпиадах.