Челябинская студентка завоевала четыре золотые медали на турнире по спортивной гимнастике

Юлия Григорьева стала абсолютной чемпионкой на соревнованиях в Казани

В Казани завершились Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике среди студентов, героиней которых стала челябинка Юлия Григорьева. Южноуральская спортсменка одержала победу в личном многоборье, добавив к нему и три золотые медали в упражнениях на бревне, брусьях и опорном прыжке, сообщает региональная федерация спортивной гимнастики.

На соревнования в Казань отправилась команда студентов ЮУрГУ. Лучше других проявила себя Юлия Григорьева, в активе которой четыре золотые медали. Еще одну победу одержал в упражнениях на кольцах Артем Любин, бронза на счету Дарьи Дьяковой.

В командных соревнованиях мужская команда челябинского вуза заняла 4-е место, а женская стала бронзовым призером. Возглавлял южноуральскую сборную на турнире преподаватель Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Иван Новиков.