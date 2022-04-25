Более трехсот гимнастов выступили на турнире «Кубок SportGym» в Челябинске

В соревнованиях приняли участие юные спортсмены от 3 до 12 лет

В Челябинске прошли открытые соревнования по спортивной гимнастике и общей физической подготовке «Кубок SportGym», в которых приняли участие более 300 мальчишек и девчонок в возрасте от 3 до 12 лет. Они разыграли 39 комплектов медалей в различных возрастных категориях и видах программы, сообщают организаторы турнира.

Юные спортсмены из Челябинска, Екатеринбурга, Миасса, Златоуста, Чебаркуля, Озерска и Аргаяша соревновались в беге, прыжках, подтягиваниях, отжиманиях и гибкости.

«Подготовка к соревнованиям стала огромной мотивацией к росту и развитию моих воспитанников. Они все очень старались. Для нас главной целью было получение опыта участия в спортивных соревнованиях, и благодаря SportGym мы его получили»,— говорит тренер по детской гимнастике из Озерска Татьяна Забара.

В общей сложности на турнир заявились 349 гимнастов, а сами соревнования прошли на базе спортшколы № 4 по спортивной гимнастике. Победители и призеры, а также все участники получили грамоты, медали и сладкие призы.



«Прошедший турнир показал, что уровень спортсменов в регионе достаточно сильный, конкуренция во всех категориях. А самое главное — у ребят из городов области появилась возможность состязаться, показать то, на что они способны. Результатами своих подопечных я остался доволен»,— отметил главный тренер по спортивной гимнастике Чебаркуля Евгений Силинский.

Организаторами соревнований выступили Федерация спортивной гимнастики города Челябинска и Спортивный центр SportGym.