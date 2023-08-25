Конькобежцы Челябинской области завоевали шесть медалей на «Летнем кубке СКР»

Соревнования прошли в ЛД «Уральская молния»

В челябинском ЛД «Уральская молния» завершился «Летний кубок СКР» по конькобежному спорту. Хозяева соревнований завоевали шесть медалей. Победителем соревнований среди мужчин в коротком спринте стал Егор Шорохов, серебро у Никиты Цветцих, сообщает пресс-служба региональной федерации конькобежного спорта.

«Летний кубок Союза конькобежцев России» по традиции открывает новый сезон для ведущих перспективных скороходов страны. Как и в прошлом году, турнир принял челябинский ледовый дворец «Уральская молния».

Хозяева соревнований проявили себя в спринтерских дисциплинах, завоевав пять наград. Так, на дистанциях 500 метров среди мужчин не было равных Егору Шорохову (37,89). Второй результат у его партнера по команде Никиты Цветцих (38,17). У юниоров победу одержал Илья Татауров (38,11), серебро у Сергея Басманова (38,66). Наконец, среди юношей 16—18 лет второй результат показал Владислав Смолин (38,34).

В заключительный день соревнований долгожданную медаль завоевали спортсменки Челябинской области. В состязаниях среди девушек 16—17 лет на дистанции 3000 метров бронзовая награда досталась Еве Букиной (4.46,66).