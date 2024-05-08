В Челябинске открыли «Аллею баскетболистов»

Она появилась на Алом поле у Дворца пионеров и школьников

Сегодня, 8 мая, в Челябинске состоялось открытие «Аллеи баскетболистов». Она появилась на Алом поле, рядом с домашней площадкой клуба «Челбаскет». В открытии аллеи приняли участие игроки челябинского клуба. Они оставили отпечатки от кроссовок на площадке рядом с открытыми баскетбольными кортами у Дворца пионеров и школьников им. Н. К. Крупской.

Подобные «Аллеи баскетболистов» есть во многих клубах НБА. На них увековечены имена великих спортсменов, сыгравших важную роль в успехах и достижениях команд. Нечто подобное теперь есть и в Челябинске.

На площадке у открытых баскетбольных кортов свои отпечатки кроссовок оставили игроки «Челбаскета». И теперь у каждого есть возможность сравнить свой размер обуви с размером, например, Ивана Нелюбова или Даниила Кочергина.

«Наша команда в этом сезоне дебютировала в Суперлиге. Да, у ребят не все получилось. Но они старались и бились в каждом матче. Сегодня мы в честь них открыли эту баскетбольную аллею. И будем продолжать эту традицию. Будем рады, что в скором будущем на ней оставит свои отпечатки новая плеяда игроков челябинской команды», — отметила гендиректор клуба «Челбаскет» Ольга Алейникова.





Отметим, что баскетбольные следы на аллее оставили 18 человек — то есть все игроки основного состава «Челбаскета».