В Челябинске впервые провели турнир по баскетбольному двоеборью

В нем на одной площадке сразились киберспортсмены и профессиональные игроки

Необычный турнир с новым форматом провели в Челябинске под названием «Баскетбольное двоеборье». В нем участники сначала сражались в компьютерном баскетболе на игровой консоли, а затем выяснили отношения в реальной игре в формате 2×2 на площадке. Получилась забавная гремучая смесь, свидетелями которой стали челябинские зрители. Рассказываем, как восприняли ноу-хау баскетболисты и мастера компьютерных игр.

Нельзя сказать, что турнир по баскетбольному двоеборью в Челябинске — это что-то из ряда вон выходящее. Попытки объединить киберспортсменов с профессиональными игроками были (и весьма успешные!) и ранее. Причем в различных видах спорта.

Взять хотя бы мультимедийные «Игры будущего» в Казани — самый яркий пример того, как можно сделать крутое шоу, в котором на одной площадке сражаются киберспортсмены с профессиональными атлетами. Представьте себе, они рубились между собой в компьютерных боях без правил (UFC), а затем выходили в ринг и продолжали поединок уже в реальной драке.

И все же Челябинск в этом плане стал первопроходцем. А все потому, что дисциплина «Баскетбольное двоеборье» совершенно новая для РФБ. Турнир в южноуральской столице должен был показать, насколько большими могут быть у него перспективы. И есть ли вообще необходимость в том, чтобы развивать это направление? Однозначный ответ на этот вопрос вряд ли можно дать. Признаться честно, я его не нашел. Но обо всем по порядку.

Начнем с того, что формат проведения турнира вроде бы прост, но таит в себе немало подковырок. В заявку каждая команда может внести трех игроков. При этом двое сражаются на консоли в кибербаскетболе (NBA 2K24), два других — в игре на одно кольцо на реальной площадке. При этом они замену игроков команды могут делать только в компьютерной игре.

То есть физическая нагрузка в реальной игре на баскетболистов ложится сумасшедшая! Это уже даже не формат 3×3, где есть четвертый запасной, который может выйти на площадку в отведенное для этого время. Два игрока вынуждены пахать на площадке так, как рабы на галерах. И надо было видеть их лица по завершении поединков. Они еле ноги волочили и добирались до места, где можно хоть немного перевести дух.

«Ну да, это жестко! Силы на исходе, а надо находить в себе резервы, чтобы продержаться до конца. Поэтому очень важно создать себе небольшой задел в компьютерном баскетболе. И в реальной игре стараться удерживать преимущество», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» Павел Кольцов.

Кстати, разыгрывающий «Челбаскета» выступил очень даже здорово. Мало того что был полезен в 2×2 в игре с Александром Темниковым, так еще и на консоли показал неплохие навыки. Здесь его партнером по команде выступил Сергей Бложко — профессиональный киберспортсмен. С ним Павел Кольцов накануне старта турнира успел провести около 10 часов совместных тренировок на консоли PS5.

Что касается выступления челябинской команды, то выступила она вполне достойно. Ключевым для нее стал матч-открытие, в котором наши парни в упорной борьбе уступили соперникам из Ural Basket, — 26:29. Они проиграли первый раунд (13:17) и вынуждены были выходить на баскетбольный паркет в роли отыгрывающихся. В самой концовке даже сравняли счет, но на финальный штурм силенок не хватило.

Кстати, еще одна деталь. В большинстве матчей преимущество одной команды над другой было подавляющим. И это хороший повод задуматься над тем, чтобы как-то уравнивать шансы соперников. В том же баскетболе 3×3 команды-аутсайдеры гораздо чаще навязывают серьезную борьбу фаворитам. Это позволяет делать игру непредсказуемой, а значит, смотрибельной для зрителей. В баскетбольном двоеборье таких равных и интересных заруб было не так много.

Показательным в этом плане стал поединок между командами Liga PRO Team (Санкт-Петербург) vs «Красный якорь» (Нижний Новгород). Мало того что у ребят из Северной столицы подобрался суперсостав (Шалва Шаташвили и Семен Дебда являются одними из лучших игроков страны в баскетболе 3×3), так еще питерцы просто разгромили волжан в кибербаскетболе — 28:4. По сути, игра на реальной площадке между этими соперниками превратилась в формальность.

Кстати, приятно удивил Шалва Шаташвили. Один из самых опытных и известных баскетболистов показал суперигру в виртуальной игре. Если учесть, что в киберспорте есть множество турниров с солидным призовым фондом, мой вопрос напрашивался сам собой.

«Нет, мне баскетбол ближе, в киберспорт пока не собираюсь. Хотя почему бы и нет? Может быть, после окончания карьеры и попробую себя в новом амплуа. Мне понравился такой опыт. Но в большей степени, думаю, такие турниры нужны киберспортсменам. У них должен быть стимул не только здорово проявлять себя в компьютерном спорте, но и физически развиваться, вести активный образ жизни», — считает Шалва Шаташвили.

Его партнер по команде Семен Дебда признался, что редко может позволить себе взять в руки джойстик. Постоянные тренировки и игры не дают ему это делать регулярно. И затруднился ответить, может ли он комбинации и трюки из кибербаскетбола применять в реальной игре.

«Скорее, наоборот: баскетбольный опыт может помочь делать крутые штуки в компьютерной игре. Мы много лет в баскетболе, знаем разные комбинации: фейковые заслоны, пик-н-роллы и забегания — вот эти „плюшки“ могут зайти в кибербаскетболе», — отметил Семен Дебда.

Питерская команда на турнире в Челябинске стала в итоге бронзовым призером. В полуфинале она уступила соперникам из клуба «Московский». Здесь зажигал еще один крутой баскетболист из 3×3 — Владислав Мелешкин. Организаторы признали его в итоге лучшим игроком турнира. В финале столичная команда выиграла со счетом 29:21 у пермяков из клуба «Парма-Кибер». У уральцев на паркете зажигали Павел Казакевич и Сергей Широков.

Баскетбольное двоеборье. Челябинск, ТРК «Таганай», 25—26 мая.

Полуфиналы:

«Парма-Кибер» (Пермь) — Ural Basket (Москва) — 35:24.

«Московский» (Москва) — Liga PRO Team (Санкт-Петербург) — 19:15.

Матч за 3-е место

Liga PRO Team (Санкт-Петербург) — Ural Basket (Москва) — 23:18.

Финал

«Московский» (Москва) — «Парма-Кибер» (Пермь) — 29:21.

Награды победителям вручали руководитель департамента интерактивного баскетбола РФБ Вячеслав Дьяченко и вице-президент Федерации баскетбола Челябинской области Максим Огарков.

Отметим, что на турнире по баскетбольному двоеборью в Челябинске были представлены 14 команд. Победители киберспортивных соревнований представят Россию на международном событии «Спортивные игры стран БРИКС» в Казани.

Организаторами турнира в Челябинске выступили Российская федерация баскетбола и Федерация баскетбола Челябинской области при поддержке Фонда поддержки спорта.

Фото: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное») и Федерация баскетбола Челябинской области.

