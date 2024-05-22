15-летнюю челябинскую баскетболистку пригласили в сборную России

Полина Щукина отправится на сборы национальной юниорской команды

Перспективная челябинская баскетболистка Полина Щукина получила вызов в сборную России среди спортсменок до 16 лет. В Москве обратили внимание на лидерские качества и талант спортсменки из спортшколы «Пионер». Молодая спортсменка проведет трехнедельные сборы с сильнейшими баскетболистками страны на базе в Новогорске, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Полина Щукина сейчас выступает в первенстве ДЮБЛ (Детско-юношеская баскетбольная лига) за команду «Челбаскет-Славянка», а также тренируется в челябинской спортшколе «Пионер» под руководством Светланы Мироновой. Ей всего 15 лет (28 мая исполнится 16), и пока еще она не пробовала свои силы в профессиональной женской баскетбольной команде, но заставила обратить на себя внимание.

Тренерский штаб сборной России U16 вызвал спортсменку в команду. Полина Щукина вместе с другими перспективными баскетболистками проведет учебно-тренировочные сборы на подмосковной базе в Новогорске. Они пройдут с 28 июня по 18 июля.

«Это очень радостное событие для системы челябинского баскетбола. Здорово, что приносит плоды та работа, которую последние годы проводит Дворец пионеров и школьников и тренер Светлана Миронова. Я надеюсь, что коллеги, которые работают с юными баскетболистами в Челябинской области, увидят этот пример, вдохновятся и сделают максимум для того, чтобы как можно больше наших девушек и юношей попадали в сборную России», — отметил президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.

Отметим, что накануне региональная Федерация баскетбола подвела итоги сезона, наградив сильнейших игроков и тренеров на общественной премии «Высота». Полина Щукина получила приз «Спортсмен года. Надежда челябинского баскетбола».