Челябинка Ева Ставинчук завоевала серебро на первенстве России по самбо

Она стала призером среди девушек 16—18 лет в категории до 44 кг

Серебряным призером первенства России по самбо стала челябинская спортсменка Ева Ставинчук. Соревнования среди юношей и девушек 16—18 лет в Краснодаре собрали более 600 спортсменов из 73 регионов страны. Воспитанница челябинской СШОР «Локомотив» завоевала медаль в весовой категории до 44 кг, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.

Ева Ставинчук стала единственной, кому удалось принести региону медаль с первенства России. В напряженной борьбе в весовой категории до 44 кг спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив в финале лишь представительнице Краснодарского края.

Самбо. Первенство России среди спортсменов 16—18 лет. Девушки, весовая категория до 44 кг:

1. Анастасия Шевчук (Краснодарский край).

2. Ева Ставинчук (Челябинская область).

3. Кристина Поморцева (Кемеровская область).

3. Арианна Хостян (Краснодарский край).





Ева Ставинчук занимается в СШОР «Локомотив» под руководством Юлии Чибичик. Отметим, что спортсменка успешно совмещает два вида спорта, она также становилась призером первенств УрФО по ММА.