Спортсменам из Беларуси разрешили выступить на Всероссийской зимней спартакиаде

Минспорт РФ внес изменения в положение о проведении соревнований

На Всероссийской зимней спартакиаде — 2024 смогут выступить спортсмены из Республики Беларусь. Минспорт РФ внес дополнения в положение о проведении соревнований, допустив к стартам атлетов из дружественного государства. Спортсмены из Беларуси будут состязаться вне конкурса, то есть не смогут получить медали соревнований, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Минспорт РФ.

Согласно положению, в соответствии с поручением заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко от 19.01.2024, в спартакиаде также примет участие спортивная делегация Белоруссии (в том числе спортсмены, тренеры, специалисты, руководители команд, официальные лица).

«Соревнования Спартакиады проводятся с подведением итогов личного, командного, медального и общекомандного зачета (без учета результатов белорусских спортсменов). Результаты белорусов учитываются в неофициальном протоколе без подведения общекомандного зачета по итогам соревнований», — говорится в сообщении.

Однако спортсмены из дружественного государства не смогут побороться за медали. В документе говорится, что занявшие призовые места спортсмены из Беларуси будут награждены цветами и дипломами участника спартакиады.

Напомним, что Всероссийская зимняя спартакиада — 2024 пройдет в пяти регионах РФ. Основные старты соревнований с 9 по 18 февраля по восьми видам спорта пройдут на территории Челябинской области — в южноуральской столице, Магнитогорске, Миассе, Златоусте и Кусе. В Челябинске состоится также церемония открытия соревнований, она запланирована на 9 февраля в арене «Трактор».