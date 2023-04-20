Челябинский студенческий клуб «Политехник» объявил набор хоккеистов в команду. Спортсмены должны быть абитуриентами, студентами вузов или колледжей. Количество мест ограниченно. Южноуральская команда пять сезонов подряд становилась призером Студенческой хоккейной лиги, сообщает пресс-служба челябинского клуба.
В этом сезоне челябинский клуб «Политехник» завоевал бронзу чемпионата СХЛ. В полуфинале южноуральцы в серии до двух побед уступили команде «Держава» из Тамбова, которая и завоевала трофей. Желающим попасть в команду нужно отправить свои данные на WhatsApp по номеру телефона: 89193255051 и пройти собеседование с тренерским штабом.
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