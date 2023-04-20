В Челябинске объявили о наборе хоккеистов в университетскую команду «Политехник»

Ранее команда завоевала бронзовые медали сезона‑2022/23

Челябинский студенческий клуб «Политехник» объявил набор хоккеистов в команду. Спортсмены должны быть абитуриентами, студентами вузов или колледжей. Количество мест ограниченно. Южноуральская команда пять сезонов подряд становилась призером Студенческой хоккейной лиги, сообщает пресс-служба челябинского клуба.В этом сезоне челябинский клуб «Политехник» завоевал бронзу чемпионата СХЛ. В полуфинале южноуральцы в серии до двух побед уступили команде «Держава» из Тамбова, которая и завоевала трофей. Желающим попасть в команду нужно отправить свои данные на WhatsApp по номеру телефона: 89193255051 и пройти собеседование с тренерским штабом.Добавим, что «Политехник» пятый год подряд выходит в «Финал четырех» Студенческой хоккейной лиги. В сезонах 2018/19, 2019/20 команда завоевала бронзовые медали, а в сезонах 2020/21 и 2021/22 становилась победителем турнира. В текущем сезоне достойное 6-е место занял и другой челябинский хоккейный студенческий клуб — сборная УралГУФК.