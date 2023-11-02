Команда «Политехник» с четырех побед стартовала в Студенческой хоккейной лиге

Челябинский клуб возглавил Восточную конференцию

Успешно стартовала в новом хоккейном сезоне команда «Политехник», сформированная из студентов ЮУрГУ. Челябинский коллектив возглавил Восточную конференцию Студенческой хоккейной лиги, одержав четыре победы в четырех матчах. Обменялась победами с соперниками из Новокузнецка и команда «Стальные сердца», основу которой составляют студенты МГТУ им. Носова, сообщается на сайте Студенческой хоккейной лиги.

Действующий бронзовый призер турнира сезона-2022/23 стартовал двумя поединками в Новокузнецке с командой «Металлург-Университет». Игры получились равными и боевыми, но успех в концовках сопутствовал «Политехнику»: челябинцы выиграли со счетом 5:4 и 5:3. А накануне студенты ЮУрГУ расправились с коллегами из Сибирского федерального университета (СФУ) — 7:1 и 8:4.

Достойно стартовала магнитогорская команда «Стальные сердца» из МГТУ им. Носова. В первом матче южноуральцы потерпели крупное поражение от «Металлурга-Университета» (2:9), однако на следующий день взяли у новокузнецкой команды реванш — 9:6.

Студенческая хоккейная лига. Восточная конференция. Результаты матчей с участием южноуральских команд:

28—29 октября.

«Металлург-Университет» (Новокузнецк) — «Политехник» (Челябинск) — 4:5, 3:5.

31 октября — 1 ноября.

«СФУ» (Красноярск) — «Политехник» (Челябинск) — 1:7, 4:8

«Металлург-Университет» (Новокузнецк) — «Стальные сердца» (Магнитогорск) — 9:2, 6:9.

Таким образом, челябинский «Политехник» возглавил Восточную конференцию СХЛ, одержав четыре победы на старте турнира. Подопечные Артема Плетнева в сезоне-2022/23 стали бронзовыми призерами турнира. В ближайшее время возьмет старт в СХЛ и еще одна челябинская команда: 4 и 5 ноября померятся силами на хоккейном льду студенты УралГУФК и УрФУ (Екатеринбург). Всего в турнире принимает участие 21 команда, в том числе 10 — в Восточной конференции.