Клуб «Политехник» в пятый раз подряд становится призером Студенческой хоккейной лиги

Челябинская команда завоевала бронзовые медали сезона‑2022/23

Челябинский клуб «Политехник» завоевал бронзу чемпионата Студенческой хоккейной лиги сезона-2022/23. В полуфинале южноуральцы в серии до двух побед уступили команде «Держава» из Тамбова, которая и завоевала трофей. «Политехник» пятый сезон подряд становится призером Студенческой хоккейной лиги, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Решающие матчи «Финала четырех» принимал Сочи. В нем за трофей боролись четыре сильнейшие студенческие команды сезона, одержавшие победу в своих дивизионах. Среди них оказался и челябинский ХК «Политехник», сформированный из студентов ЮУрГУ.

К сожалению, навязать борьбу соперникам из «Державы» южноуральцам не удалось. В серии до двух побед наша команда была разгромлена со счетом 1:9 и 0:5. В финальном матче тамбовчане оказались сильнее вице-чемпионов прошлого сезона РЭУ из Москвы (5:3) и завоевали титул чемпионов.

«Ребята, вы большие молодцы! От всей души поздравляю вас с третьим местом в чемпионате Студенческой хоккейной лиги! Путь к бронзе был непростым. Искренне горжусь вами, горжусь, что такие талантливые и волевые студенты учатся в нашем университете. Вы уже для многих являетесь примером! Уверен, что ваши главные победы еще впереди и всех вас ждет большое и яркое будущее», — поздравил команду с призовым местом ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.

Отметим, что «Политехник» пятый год подряд выходит в «Финал четырех» Студенческой хоккейной лиги. В сезонах 2018/19 и 2019/20 команда завоевала бронзовые медали, а в сезонах 2020/21 и 2021/22 становилась победителем турнира. В текущем сезоне достойное 6-е место занял и другой челябинский хоккейный студенческий клуб — сборная УралГУФК.