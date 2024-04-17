Два челябинских клуба вышли в полуфинал Студенческой хоккейной лиги

Команды ЮУрГУ и УралГУФКа выиграли у соперников в четвертьфиналах

Две челябинские команды вышли в полуфинал Студенческой хоккейной лиги! Сегодня, 17 апреля, в Сочи завершились четвертьфинальные серии матчей «Финала восьми». Вслед за клубом «Политехник», сформированным из студентов ЮУрГУ, вышла в следующий раунд турнира и команда УралГУФКа. В серии буллитов челябинцы победили тамбовскую «Державу» — чемпиона СХЛ сезона-2022/2023, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».



В «Финал восьми» СХЛ пробились восемь сильнейших студенческих хоккейных команд страны Западной и Восточной конференций. Среди них и два челябинских клуба — «Политехник» и «УралГУФК». В четвертьфиналах им предстояло сразиться до двух побед с соперниками из Санкт-Петербурга и Тамбова соответственно.

С этой задачей, пусть и не без проблем, справились хоккеисты «Политехника». Команда из ЮУрГУ в остром соперничестве сломила сопротивление «Черных медведей» — студенческого клуба Санкт-Петербургского политехнического университета. В первом поединке челябинцы выиграли по буллитам — 5:4, во втором — 2:1.

Еще сложней пришлось студентам УралГУФКа. Им противостояли действующие чемпионы СХЛ — хоккеисты из тамбовской «Державы». Первый матч завершился сенсацией. Челябинцы одержали победу с разгромным счетом 6:1.

Причем после двух периодов счет был равным. Но в третьем периоде южноуральцы забросили пять безответных шайб. Во второй игре «Держава» взяла реванш (5:4), а в третьей основное время матча не выявило победителя. В серии буллитов удачливее оказались хоккеисты УралГУФКа.

Хоккей. Студенческая хоккейная лига. «Финал восьми». Сочи, «Сириус»

«Запад России» (Калининград) — «Газовик» (Тюмень) — 10:1, 7:2.

«УралГУФК» (Челябинск) — «Держава» (Тамбов) — 6:1, 4:5, 3:2 (бул).

«Политехник» (Челябинск) — «Черные медведи» (Санкт-Петербург) — 5:4 (бул), 2:1.

«РЭУ» (Москва) — «УрФУ» (Екатеринбург) — 7:4, 3:2.

Таким образом, два челябинских хоккейных клуба вошли в четверку сильнейших студенческих команд страны. В полуфиналах за трофей будут бороться: «Запад России» (Калининград) vs «УралГУФК» (Челябинск) и «Политехник» (Челябинск) vs «РЭУ» (Москва).

Матчи в серии до двух побед пройдут 18, 19 и (если потребуется) 20 апреля. Финальный поединок состоится 21 апреля.

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