В Челябинской области «Кросс нации» собрал более 14 тысяч человек

В южноуральской столице на старт легкоатлетических забегов вышли более 5 тысяч горожан

Челябинская область присоединилась к проведению Всероссийского дня бега «Кросс нации». В этом году в массовых легкоатлетических забегах на Южном Урале приняли участие более 12 тысяч человек. В южноуральской столице пробежали 2-километровую дистанцию более 5 тысяч горожан. Такие данные озвучили в Дирекции спортивно-массовых мероприятий Челябинской области.

Массовые забеги прошли во всех городах и районах региона, главные из них состоялись в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе. В общей сложности на старт вышли более 14 тысяч человек.

В Челябинске торжественную церемонию открытия посетили заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов, министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб и министр здравоохранения региона Татьяна Колчинская. Они же и пробежали вместе со всеми 2-километровую дистанцию.

«С каждым годом количество любителей бега у нас в регионе только увеличивается! Мы бегаем в течение всего сезона, начиная с Парижского полумарафона, потом „Зеленый марафон“, сегодня традиционный „Кросс нации“, а завершаем Челябинским марафоном. Сегодня здесь большое количество и школьников, и детей самого младшего возраста, это очень радует», — отметил на церемонии открытия мероприятия Александр Гриб.

Отметим, что «Кросс нации» по традиции был разделен на две категории участников. Сначала состоялись спортивные забеги с участием подготовленных атлетов, а затем массовые на дистанцию 2 км. Напомним, что 29 сентября в южноуральской столице состоится еще один значимый легкоатлетический забег — Челябинский марафон — 2024.