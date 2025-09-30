Баскетбол на старте: «ЧБК» сменил название и поставил высокие задачи

Челябинская команда планирует забраться в четверку сильнейших в Суперлиге

В чемпионате-2025/2026 обновленный челябинский баскетбольный клуб, сменивший в межсезонье название, будет биться за четверку сильнейших команд в Суперлиге. Такую задачу поставил перед игроками и тренерским штабом президент клуба Николай Сандаков. Задача амбициозная, но не завышенная. «ЧБК» располагает хорошим подбором исполнителей и тренером для того, чтобы побороться за самые высокие места. Так считает наш корреспондент в материале-превью к сезону-2025/2026.

Межсезонье: летом команда провела восемь контрольных матчей, в пяти из них одержала победу. Да, наши парни уступили соперникам Единой лиги — «Пари-НН» (83:96) и «Парме» (77:89), но с равными соперниками были убедительны. Особенно приятно удивил уверенная победа над действующим чемпионом Суперлиги на турнире в Челябинске. Так, «ЧБК» разгромил «Темп-СУМЗ» на своей площадке — 78:57.

Селекция: Впрочем, на результаты контрольных матчей мало кто обращает внимания. Команды в них решают свои задачи и зачастую выступают не сильнейшим составом. Куда важнее то, какие изменения произошли в них в летнее межсезонье. В Челябинске они получились глобальными.

Мало того, что клуб сменил название (хотя и условно: болельщики вправе называть команду как «Челбаскет», так и «ЧБК»), так и кардинально изменил тренерский штаб, пригласил в Челябинск сербского специалиста Горана Вучковича. А ведь он работал в тренерском штабе сборной России, ассистировал Зорану Лукичу. Очевидно, не просто так и не за красивые глаза.

Что касается состава, то и в нем почти никого не осталось по сравнению с прошлым годом. Клуб сохранил своих воспитанников (Дмитрий Якунин и Евгений Борисов), вернул Павла Кольцова, сохранил Руслана Туманова и «на флажке» переподписал контракт с Вадимом Стубедой. В обойме теперь 10 новобранцев, каждый из которых способен усилить коллектив.

Любопытно будет посмотреть на игру двух американских легионеров. Кортез Эдвардс и Натаниэль Поллард — младший должны добавить команде огня и эмоций. И если судить по товарищеским матчам, их уровень высокий. Наверняка на них ляжет основная функция по набору очков.

Состав: В обновленном «ЧБК» что ни игрок, то претендент на стартовую пятерку на своей позиции. И это несомненный плюс для команды и ее тренерского штаба. В случае эпидемии травм (не дай бог!) есть надежда, что они не отразятся на игре команды. В том числе и потому, что ряд игроков — универсалы и способны закрыть 2—3 позиции. Наиболее оптимальным автор строк видит такую стартовую пятерку, которую вы видите ниже. Но очевидно, что она приобретет реальные очертания после первых матчей сезона.

Стартовая пятерка (версия ИА «Первое областное»)

Разыгрывающий: Кортез Эдварс

Атакующий защитник: Глеб Суворов

Легкий форвард: Вадим Орехов

Тяжелый форвард: Дмитрий Ривный

Центровой: Натаниэль Поллард

Другие игроки команды:

Павел Кольцов, Ян Додеус, Руслан Туманов, Дмитрий Якунин, Евгений Борисов, Кирилл Савин, Павел Морозов, Максим Ильвовский, Вадим Стубеда, Ярослав Аникин.

Цитата

«Мы сознательно омолодили состав, хотим энергии и агрессии, чтобы навязывать сопернику свою игру и ритм. Я доволен комплектованием команды. У ребят есть потенциал и желание показывать максимум своих возможностей, и это очень хорошо!»

Горан Вучкович, главный тренер «ЧБК»

Задача: выход в полуфинал Суперлиги

Цель команды на сезон-2025/2026 озвучил на пресс-конференции президент «ЧБК» Николай Сандаков. По его словам, челябинский клуб должен финишировать в топ-4, то есть выходить в плей-офф и преодолеть первый его раунд.

«Это непростая задача, в российской Суперлиге жесткая конкуренция: 6—7 команд могут претендовать на призовые места. Но нужно стремиться к максимальному результату. Если клубу удастся финишировать в тройке призеров, это будет несомненным успехом», — считает босс «ЧБК».

Мнение ИА «Первое областное»:

Ниже зоны плей-офф «ЧБК» вряд ли опустится. Должно произойти что-то ужасное и непонятное, если команда будет идти ниже топ-8. Тем более что до Нового года челябинцы 9 матчей из 14 проведут на своей площадке. Нужно брать максимум очков в первом круге, чтобы затем не героически преодолевать трудности во втором.

Велика вероятность того, что «ЧБК» успешно стартует, большую часть сезона будет идти в группе лидеров, а в конце «регулярки» немного сдаст позиции. Но этого хватит для того, чтобы с 4—5-го места выйти в плей-офф. А там многое будет зависеть от того, получит ли она преимущество на своей площадке в первом раунде матчей на выбывание. Если да, то будет место в топ-4... В любом случае сезон-2025/2026 должен стать лучше предыдущего.

Фото: пресс-служба БК «Челбаскет»

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)