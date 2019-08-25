В Челябинске начали функционировать два филиала школы «Спартак Юниор»

На торжественное открытие приехал футболист Валерий Шмаров.

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В Челябинске прошло торжественное открытие двух филиалов школы «Спартак Юниор». Поприветствовать южноуральских спортсменов приехал футболист Валерий Шмаров. До начала учебного года-2019 в России откроется еще несколько филиалов школы. Обучение в них проходит по особой методике, разработанной совместно со специалистами Академии футбольного клуба «Спартак».

«Методика учитывает возрастные особенности детей и обеспечивает их всестороннее развитие: не только физическое, но и психологическое — дети учатся общению со сверстниками, работе в команде, дисциплине, умению справляться с трудностями. Наша главная ценность — развитие и воспитание не только настоящих спортсменов, но и полноценных личностей», — отмечают на официальном сайте школы «Спартак Юниор».

Помимо тренировок, детей ждут домашние задания, которые они получают через личный кабинет на сайте. Благодаря этому, они развиваются и получают новые знание не только во время тренировок.

В Челябинске филиалы школы «Спартак Юниор» открылись в спортивном клубе «Арена», расположенном в ТРК «Фиеста» и на базе стадиона «Локомотив».