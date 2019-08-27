Одна из школ в Челябинске может не открыться к 1 сентября

Родители учеников переживают из-за переезда классов в новое здание.

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Родители учеников школы № 95 Челябинска переживают из-за переезда детей в новое здание. Правда, о самом переезде говорить пока рано: новый корпус в 27 микрорайоне могут не открыть в День знаний. Туда планируется перевести часть классов, но в здании органы госнадзора нашли дефекты. Подрядчик их устраняет.

Говорить о нарушении сроков строительства нельзя. По проекту закончить возведение должны к 30 ноября.

«Постараемся к 1 сентября открыть школу. Все, что в наших силах, мы делаем. С подрядчиком ведем переговоры, чтобы он максимально быстро устранил все дефекты. По контракту срок сдачи школы — 30 ноября. Никаких нарушений по срокам нет. Главная наша задача — создание безопасных условий для нахождения детей. Без получения лицензии и других актов, гарантирующих безопасность детей, мы школу открывать не будем», — подчеркнула врип главы Челябинска Наталья Котова.

1 сентября все ученики смогут выйти на учебу в старое здание школы. Но оказалось, что не все родители готовы к тому, чтобы их дети в будущем отправились учиться в новый корпус.

«Мы оборудовали класс для детей, купили ортопедические парты и шкафчики для одежды. Всё останется в старом здании. В новом будут только обычные парты, шкаф и доска, остальное нам снова придется покупать самим. Есть вопросы по работе продленки», — прокомментировал для сайта «Первый областной» один из родителей учеников.

Директор школы Лилия Емельянова готова встретиться с родителями, чтобы найти компромисс и решить все возникшие вопросы.

«Родителям было предложено остаться в школе, в которую они записывали детей, или переехать в новое здание, никто не заставляет их переезжать. Что касается мебели, то перевезти ее из кабинета одного корпуса в другой мы не можем: все предметы стоят на балансе и закреплены за определенным адресом. Но я всегда готова встретиться с родителями, обсудить с ними все вопросы и найти компромисс», — прокомментировала ситуацию для сайта «Первый областной» директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 95 города Челябинска» Лилия Емельянова.

Директор добавила, что встретится с родителями, как только они к ней обратятся.