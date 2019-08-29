Школьники Фершампенуаза больше не будут мерзнуть

В учебном заведении поставят новые батареи.

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Ученики школы в Фершампенуазе больше не замерзнут на уроках. До конца сентября в здании заменят отопительную систему. Сейчас в школе активно ведется демонтаж старого оборудования. Подрядчик приступил к работе сразу после проведения электронного аукциона.

«Мы выиграли аукцион на капитальный ремонт отопления этой школы. Вот, буквально на следующий день у нас было совещание с руководством района и руководством школы. На нем были обозначены задачи, что нужно очень быстро и качественно выполнить ремонт. Поскольку сроки сжатые и работать мы можем только после того, как завершится учебный процесс, мы сразу же начали демонтаж», — прокомментировал сайту «Первый областной» заместитель директора подрядной организации Сергей Иус.

Но ремонт в образовательном учреждении вызывает недовольство некоторых родителей, поскольку будет длиться в то время, когда дети уже выйдут на уроки. Эту проблему заранее решила администрация школы и региональное министерство образования.

«Когда мы планировали ремонт, у нас было несколько вариантов, как организовать образовательный процесс. Часть предметов будет идти в нормальной рабочей неделе, а часть переносится на дистанционное обучение. Этот график обучения был согласован с и. о. первого заместителя министра образования и науки Челябинской области Еленой Коузовой», — сообщила сайту «Первый областной» директор школы Людмила Лысова.

На время ремонта у сотрудников школы изменится рабочий график, поскольку вести работы по установке отопительной системы будут до позднего вечера. Рано утром весь строительный мусор будет убираться, чтобы школа к началу учебного дня была чистой. К тому же часть работ по сборке батарей подрядчик проведет на своей базе, чтобы не мешать детям запахом краски. В школе останется только поставить готовые радиаторы на свои места.