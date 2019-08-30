Хорошие новости для учащихся: летние каникулы могут продлить до октября

С такой инициативой выступил депутат госдумы РФ Василий Власов.

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Депутат госдумы федерального собрания Российской Федерации Василий Власов предложил инициативу продлить летние каникулы до октября. С таким предложением он обратился к заместителю председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяне Голиковой.

По данным РИА Новости, в письме от депутата говорится, что у учеников и студентов из-за крайне высокой нагрузки и поздних экзаменов фактические каникулы длятся всего два месяца. Кроме этого, некоторые из них предпочитают работать летом.

Василий Власов обсудил эту тему в регионах и нашел поддержку со стороны молодежи. По его мнению, продление каникул позволит молодым людям спокойно подрабатывать летом, получая необходимый опыт, а в начале осени ездить на отдых.

Многие работодатели требуют от выпускников наличия опыта работы. Для молодежи продление каникул станет отличной возможностью получить необходимые знания и тот самый опыт, требуемый многими работодателями. В свою очередь, дополнительный отдых позволит учащимся выезжать на южные курорты страны, что положительно скажется на развитии туризма в России.

Пилотный проект он предложил запустить в Хабаровском и Приморском краях.