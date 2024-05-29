В Челябинске на «Трассе 74» проведут соревнования по дрифту

Состязания могут посетить все желающие бесплатно

В ближайшее воскресенье, 2 июня, в автоспортивном комплексе «Трасса74» состоится второй этап чемпионата УрФО по дрифту. Участники состязаний будут бороться за победу на мокром покрытии. Для многих из них это будет первым серьезным стартом и отправной точкой для участия в более ответственных соревнованиях, сообщают организаторы мероприятия.

Накануне здесь же прошел первый этап соревнований, в котором приняли участие не только южноуральские автогонщики, но и гости из других регионов УрФО. Тем не менее именно челябинцы заняли весь пьедестал почета. Победителем турнира стал Марк Шинкарев, серебряным призером — Никита Максимов, а бронзовым — Роман Дмитриев.

«Высокий интерес к состязаниям по мокрому дрифту обусловлен их зрелищностью: на скользком покрытии мощность автомобиля нивелируется, и определяющим становится мастерство пилота. Именно поэтому соревнования в этой дисциплине являются хорошей отправной точкой для многих начинающих спортсменов», — отмечают организаторы мероприятия.

Напомним, что в октябре 2022 года был завершен первый этап реконструкции спорткомплекса «Трасса 74» на улице Северный Луч. На втором этапе реконструкции продолжится создание инфраструктуры комплекса, которое завершится к 2024 году. Будут обустроены трассы для драгрейсинга, административное здание и судейская, трибуны на 3 тысячи зрителей, гостиничный комплекс и автомобильные парковки. Планируется, что это будет первый на Урале объект такого масштаба, на котором можно проводить состязания всероссийского уровня.

Посетить состязания могут все желающие бесплатно. Они пройдут 2 июня, начало в 14:00.



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