Автоспортивный комплекс в Челябинске благоустроят за 165 млн рублей

Новые покрытия трасс и ограждения появятся осенью этого года

На территории автоспортивного комплекса «Трасса74» на улице Северный Луч в этом году проведут масштабное благоустройство. Компанию для обновления объекта выберут во время аукциона. Он уже объявлен, а итоги подведут 20 апреля. По данным сайта госзакупок, начальная цена работ составляет 164,9 млн рублей. В техзадании сказано, что обновить комплекс нужно до 1 октября этого года.

Заказчиком работ выступает муниципальная организация «Трасса74». Среди обязанностей подрядчика — реконструкция существующих асфальтовых покрытий трасс «1/4 мили» и «Трек 400», а также проездов и тротуаров комплекса. Кроме того, победителю аукциона нужно будет установить железобетонные, сетчатые и монолитные ограждения, урны и шлагбаум. Еще одна задача — обновление наружного освещения.

Проект реконструкции ранее включал строительство зрительских трибун, технического парка и кафе, а также расширение трассы для драг-рейсинга. Объявленный аукцион не предполагает эти работы. Одним из инициаторов обновления автоспортивного комплекса стал начальник ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев. Его идею поддержал губернатор региона Алексей Текслер. Кататься по территории автоспортивного комплекса смогут не только гонщики, но и все желающие жители Челябинска.