Челябинский автоспортивный комплекс благоустроит компания из Омской области

Новые покрытия трасс и ограждения появятся уже осенью этого года

В этом году на территории автоспортивного комплекса «Трасса74» на улице Северный Луч проведут масштабное благоустройство. Компанию для обновления объекта выбрали во время аукциона. Выполнить работы хотели пять компаний. Одну из них не допустили до участия. Победителем же признали ООО «АРТ Ремстрой» из Омской области. По данным сайта госзакупок, при начальной цене благоустройства в 164,9 млн рублей эта фирма запросила минимальные 112,19 млн рублей.

Заказчиком работ выступает муниципальная организация «Трасса74». В техзадании сказано, что обновить комплекс нужно до 1 октября этого года. Среди обязанностей подрядчика — реконструкция существующих асфальтовых покрытий трасс «1/4 мили» и «Трек 400», а также проездов и тротуаров автоспортивного комплекса. Кроме того, победителю аукциона нужно будет установить железобетонные, сетчатые и монолитные ограждения, урны и шлагбаум. Еще одна задача — обновление наружного освещения.

Проект реконструкции ранее включал строительство зрительских трибун, технического парка и кафе, а также расширение трассы для драг-рейсинга. Объявленный аукцион не предполагает эти работы. Одним из инициаторов обновления автоспортивного комплекса стал начальник ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев. Его идею поддержал губернатор региона Алексей Текслер. Кататься по территории автоспортивного комплекса смогут не только гонщики, но и все желающие жители Челябинска.

ООО «АРТ Ремстрой», по данным базы «СБИС», работает с 2007 года. Фирма входит в общий реестр квалифицированных подрядных организаций, Союз строителей Омской области. В 2020-м чистая прибыль компании составляла 8,1 млн рублей. «АРТ Ремстрой» участвовал почти в 560 аукционах. Победила фирма почти в 230 конкурсах. Контрактов на разные работы было заключено на сумму 4,9 млрд рублей, но часть договоров расторгли.

Компания ремонтировала дороги и дворовые территории, благоустраивала спортивные городки и участки после сноса зданий. Недавно «АРТ Ремстрой» получил контракт на капитальный ремонт части улицы Ленина в Каслях. До этого — на строительство улицы Набережной в поселке Западном Сосновского района. Также фирма занимается капремонтом автодороги от железнодорожной станции Дубровка-Челябинская до Обхода города Челябинска.